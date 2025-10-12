अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बीती रात (11 अक्तूबर) अफगान सुरक्षा बलों और पाकिस्तानी सेना के बीच हुई झड़प में पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे गए और 30 घायल हुए. अफगान अधिकारीयों ने यह भी बताया कि अफगान सुरक्षा बलों के करीब 20 से अधिक सदस्य घायल या शहीद हुए हैं. मुजाहिद के अनुसार, इस ऑपरेशन में कई हथियार भी अफगान बलों के हाथ लगे हैं.

तालिबान के प्रवक्ता ने पाकिस्तानी सेना और सरकार पर ISKP (इस्लामिक स्टेट– खुरासान प्रांत) के आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने और उन्हें अपनी जमीन पर पनाह देने का गंभीर आरोप लगाया. उनका कहना था कि ये आतंकवादी कराची और इस्लामाबाद हवाई अड्डों से सीधे प्रशिक्षित किए जाते हैं और फिर अफगानिस्तान में भेजे जाते हैं. मुजाहिद ने यह भी दावा किया कि तेहरान और मॉस्को में हुए हमलों की योजना भी पाकिस्तान में इन केंद्रों से बनाई गई थी.

प्रेस कांफ्रेंस की शुरुआत में जबीउल्लाह मुजाहिद ने जानकारी दी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान ड्यूरंड लाइन पर इस वक्त स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में हैं और बड़े पैमाने पर गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है. उन्होंने दावा किया कि अफगान रक्षा मंत्रालय द्वारा सीमाई इलाकों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए हाल में कई ठोस कदम उठाए गए हैं.

जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफग़ानिस्तान की समग्र सुरक्षा स्थिति “बेहतर से बेहतरीन अवस्था” में है और पिछले आठ महीनों में कोई बड़ा सुरक्षा या राजनीतिक संकट उत्पन्न नहीं हुआ. मुजाहिद के मुताबिक, पड़ोसी देशों के आतंकियों की ओर से किए गए सभी हमलों के जिम्मेदारों को या तो मार गिराया गया या गिरफ्तार किया गया है.

पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट खोरासान (ISKP) की कैंपों का खुलासा एबीपी न्यूज़ बीते कई महीनों से करता रहा है, आज अफग़ानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने जानकरी दी कि “आईएसआईएस-खुरासान (ISKP)” के प्रमुख और उसके शीर्ष सहयोगी फिलहाल पाकिस्तान की भूमि पर छिपे हुए हैं. जबीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, “हमारी सटीक जानकारी के अनुसार, शहाब अल-मुहाजिर, अब्दुल हकीम तौहीदी, सुल्तान अज़ीज़अज़्ज़ाम और सलाहुद्दीन रजब पाकिस्तान की धरती पर मौजूद हैं और हम पाकिस्तान सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें अफगानिस्तान को सौंपा जाए या पाकिस्तान से निष्कासित किया जाए.”

अफगान सरकार के प्रवक्ता ने पाकिस्तान को दी चेतावनी

मुजाहिद ने पाकिस्तान से अपील की कि आतंकवादी नेताओं और महत्वपूर्ण ISKP सदस्यों को अफगानिस्तान को सौंपा जाए या उन्हें पाकिस्तान की सीमा से निष्कासित किया जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो इसके गंभीर और अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं.

तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यदि विरोधी पक्ष फिर से अफगानिस्तान की सीमा की अवहेलना करता है तो अफगान सशस्त्र बल पूरी तैयारी के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे और कड़ा जवाब देंगे.

शुरुआत में तोरखाम बॉर्डर बंद था. ये दोनों देशों के मुख्य व्यापार मार्गों में से एक तोरखाम बॉर्डर है. बाद में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सभी मुख्य सीमा क्रॉसिंग बंद कर दी. दोनों देशों के बीच 2,611 किलोमीटर लंबी डुरंड लाइन है, जिसे अफगानिस्तान कभी मान्यता नहीं देता.

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते में दरार

तालिबान के 2021 में सत्ता में लौटने के बाद से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं. पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान में आतंकियों को शरण मिल रही है, जबकि अफगान सरकार इसे नकारती रही है.

अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमाओं पर तनाव

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक की थी, जिसके बाद बीती रात (11 अक्तूबर) सीमाओं पर अफगान तालिबान बलों ने पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों, जैसे पक्तिया, पक्तिका, कुनर, खोस्त, हेलमंद और नंगरहार में कई ठिकानों पर हमला किया. तालिबान का कहना है कि यह कार्रवाई पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक के जवाब में की गई थी, जिसमें अफगानिस्तान के एक बाजार को निशाना बनाया गया था.

पाकिस्तानी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की और कई अफगान ठिकानों को तबाह करने का दावा किया. मीडिया रिपोर्ट्स और वीडियो फुटेज में दिखाया गया कि पाकिस्तानी बलों को भारी नुकसान हुआ, कुछ ठिकाने नष्ट हुए और हथियार तालिबान के हाथ लगे. ड्रोन्स और रडार सिस्टम भी प्रभावित हुए.

ये भी पढ़ें-

अफगानिस्तान ने जम्मू-कश्मीर को बताया भारत का हिस्सा, पाकिस्तान को लगी मिर्ची! तमतमाते हुए दिया ये रिएक्शन