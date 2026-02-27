हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वAfghanistan-Pakistan Conflict: 'तुरंत रोकिए जंग', पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बोला रूस, जानें क्या कहा?

Afghanistan-Pakistan Conflict: 'तुरंत रोकिए जंग', पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बोला रूस, जानें क्या कहा?

अफगानिस्तान और पाकिस्तान का तनाव अब झड़पों से बढ़कर युद्ध में बदल गया है. एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमले कर रहा है तो पाक ने खुले युद्ध का ऐलान कर दिया. ऐसे में रूस ने बीच-बचाव की पेशकश की है.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 27 Feb 2026 04:03 PM (IST)
Preferred Sources

अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक-दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हैं. इस्लामाबाद ने आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान के खिलाफ ओपन वॉर की घोषणा की है. इसी बीच ईरान, रूस और चीन ने दोनों मुल्कों से बातचीत की अपील की है. साथ ही इन देशों ने झगड़े में बीच-बचाव की पेशकश की है. रूस ने शुक्रवार को अफगानिस्तान और पाकिस्तान से दुश्मनी तुरंत रोकने की अपील की है और दोनों देशों के झगड़ों में बीच बचाव की पेशकश की है. 

RIA न्यूज एजेंसी की मानें तो रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में दोनों देशों से सैन्य हमले रोकने और राजनायिक स्तर पर बातचीत की ओर लौटने की अपील की है. यह अपील अचानक दोनों देशों में बढ़े हिंसात्मक तनाव के बीच आई है. पाकिस्तान लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और दूसरे अन्य प्रांतों को निशाना बनाकर ऑपरेशन गजाब लिल हक नाम का एक बड़ा जवाबी हमला किया है. 

पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे पर कर रहे ताबड़तोड़ हमले

जानकारी के मुताबिक, तोरखाम बॉर्डर के पास पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर अफगानिस्तान सेना की तरफ से की गई ड्रोन स्ट्राइक का थर्मल वीडियो अफगानिस्तान ने जारी किया है. साथ ही अफगानिस्तान सेना का कमिकाजे ड्रोन पाकिस्तान के अबोट्टाबाद स्थित सैन्य अड्डे पर गिरा है.

इधर पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन हमले किए हैं. इसमें  पक्तिया-खुर्रम सीमा पर अफगानिस्तान की चौकी उड़ाया गया है. पिछले 14 घंटे से पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान सेना के ठिकानों पर वैसे हमले कर रहा है, जैसे 80 के दशक में सोवियत संघ और 2001 के बाद अमेरिका करता था. उस दौर में जमीन पर युद्ध की जगह एयरस्ट्राइक को ज्यादा तवज्जों दी जाती थी. 

21 फरवरी से जारी झड़पों ने लिया युद्ध का रूप

पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव बहुत पहले से बना हुआ था. लेकिन अब यह लड़ाई तेज हो गई है. 27 फरवरी की सुबह को पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत कई इलाकों पर हमले किए हैं. इसके जवाब में तालिबान ने जवाबी कार्रवाई रखते हुए पाकिस्तान सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं. साथ ही कई पाकिस्तान पोस्ट को कब्जे में लेने का दावा किया गया है. दोनों देशों के बीच ये झड़पें 21 फरवरी 2026 से चल रही हैं, लेकिन अब यह खुली जंग के तौर पर सामने आई है. 

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान ने किया खुली जंग का ऐलान, टारगेट पर- काबुल, कंधार, 133 को मारने का दावा

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 27 Feb 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
Taliban RUSSIA WORLD NEWS Afghanistan-Pakistan Conflict
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Afghanistan-Pakistan Conflict: 'तुरंत रोकिए जंग', पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बोला रूस, जानें क्या कहा?
'तुरंत रोकिए जंग', पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बोला रूस, जानें क्या कहा?
विश्व
भूकंप के झटकों से दहला बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में भी महसूस किए गए झटके
भूकंप के झटकों से दहला बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में भी महसूस किए गए झटके
विश्व
अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर PAK ने फिर किया अटैक, अफगान डिफेंस मंत्रालय बोला- दहलाया इस्लामाबाद
अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर PAK ने फिर किया अटैक, अफगान डिफेंस मंत्रालय बोला- दहलाया इस्लामाबाद
विश्व
'हम भारत और इजरायल के रक्षा सहयोग से चिंता में हैं', पीएम मोदी के इजरायल दौरे से घबराया पाकिस्तान
'हम भारत और इजरायल के रक्षा सहयोग से चिंता में हैं', पीएम मोदी के इजरायल दौरे से घबराया पाकिस्तान
Advertisement

वीडियोज

John Mearsheimer Full Interview : 'AI लीडर बनने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी' । Shashi Tharoor
Monica Duffy Toft Full Interview :टैरिफ से लेकर युद्ध तक आखिर Trump को लेकर क्या सोचते हैं अमेरिकी ? | ABP NEWS
Monica Duffy Toft Full Interview :टैरिफ से लेकर युद्ध तक आखिर Trump को लेकर क्या सोचते हैं अमेरिकी ?
Vayu Shakti 2026: सुखोई, राफेल फाइटर जेट के बाद अब LCH प्रचंड में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति Murmu
AIMIM विधायक Akbaruddin Owaisi का हमला, 'तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत भी यूपी जैसी' | UP Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भूकंप के झटकों से दहला बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में भी महसूस किए गए झटके
भूकंप के झटकों से दहला बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में भी महसूस किए गए झटके
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, 'कोर्ट का फैसला सीधा-सीधा...'
शराब नीति मामला: अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
क्रिकेट
Pakistan Semi Final Qualification: आज इंग्लैंड इतने रनों से जीता तो PAK सेमीफाइनल में, पाकिस्तान के सेमीफाइनल का नया समीकरण
आज इंग्लैंड इतने रनों से जीता तो PAK सेमीफाइनल में, पाकिस्तान के सेमीफाइनल का नया समीकरण
बॉलीवुड
Bhoot Bangla Box Office: बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाएगी 'भूत बंगला'? अक्षय कुमार को 8 फ्लॉप फिल्में देने के बाद मिलेगी बड़ी हिट!
बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाएगी 'भूत बंगला'? अक्षय कुमार को 8 फ्लॉप देने के बाद मिलेगी बड़ी हिट!
विश्व
अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर PAK ने फिर किया अटैक, अफगान डिफेंस मंत्रालय बोला- दहलाया इस्लामाबाद
अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर PAK ने फिर किया अटैक, अफगान डिफेंस मंत्रालय बोला- दहलाया इस्लामाबाद
शिक्षा
प्राचीन भारत की वो यूनिवर्सिटी, जहां एक साथ पढ़ते थे 10 हजार से ज्यादा छात्र
प्राचीन भारत की वो यूनिवर्सिटी, जहां एक साथ पढ़ते थे 10 हजार से ज्यादा छात्र
हेल्थ
Drinking Alcohol Once A Week: हफ्ते में एक बार पीना सुरक्षित है या सिर्फ एक भ्रम? जानें एक्सपर्ट्स की असली राय
हफ्ते में एक बार पीना सुरक्षित है या सिर्फ एक भ्रम? जानें एक्सपर्ट्स की असली राय
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget