'तुरंत रोकिए जंग', पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बोला रूस, जानें क्या कहा?

अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक-दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हैं. इस्लामाबाद ने आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान के खिलाफ ओपन वॉर की घोषणा की है. इसी बीच ईरान, रूस और चीन ने दोनों मुल्कों से बातचीत की अपील की है. साथ ही इन देशों ने झगड़े में बीच-बचाव की पेशकश की है. रूस ने शुक्रवार को अफगानिस्तान और पाकिस्तान से दुश्मनी तुरंत रोकने की अपील की है और दोनों देशों के झगड़ों में बीच बचाव की पेशकश की है.

RIA न्यूज एजेंसी की मानें तो रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में दोनों देशों से सैन्य हमले रोकने और राजनायिक स्तर पर बातचीत की ओर लौटने की अपील की है. यह अपील अचानक दोनों देशों में बढ़े हिंसात्मक तनाव के बीच आई है. पाकिस्तान लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और दूसरे अन्य प्रांतों को निशाना बनाकर ऑपरेशन गजाब लिल हक नाम का एक बड़ा जवाबी हमला किया है.

पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे पर कर रहे ताबड़तोड़ हमले

जानकारी के मुताबिक, तोरखाम बॉर्डर के पास पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर अफगानिस्तान सेना की तरफ से की गई ड्रोन स्ट्राइक का थर्मल वीडियो अफगानिस्तान ने जारी किया है. साथ ही अफगानिस्तान सेना का कमिकाजे ड्रोन पाकिस्तान के अबोट्टाबाद स्थित सैन्य अड्डे पर गिरा है.

इधर पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन हमले किए हैं. इसमें पक्तिया-खुर्रम सीमा पर अफगानिस्तान की चौकी उड़ाया गया है. पिछले 14 घंटे से पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान सेना के ठिकानों पर वैसे हमले कर रहा है, जैसे 80 के दशक में सोवियत संघ और 2001 के बाद अमेरिका करता था. उस दौर में जमीन पर युद्ध की जगह एयरस्ट्राइक को ज्यादा तवज्जों दी जाती थी.

21 फरवरी से जारी झड़पों ने लिया युद्ध का रूप

पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव बहुत पहले से बना हुआ था. लेकिन अब यह लड़ाई तेज हो गई है. 27 फरवरी की सुबह को पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत कई इलाकों पर हमले किए हैं. इसके जवाब में तालिबान ने जवाबी कार्रवाई रखते हुए पाकिस्तान सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं. साथ ही कई पाकिस्तान पोस्ट को कब्जे में लेने का दावा किया गया है. दोनों देशों के बीच ये झड़पें 21 फरवरी 2026 से चल रही हैं, लेकिन अब यह खुली जंग के तौर पर सामने आई है.

