हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजिस तोरखाम बॉर्डर से तालिबान लड़ाकों ने मुनीर सेना को 4 KM भगाया, उसी अफगान यूनिट पर पाकिस्तान ने किया ड्रोन अटैक

जिस तोरखाम बॉर्डर से तालिबान लड़ाकों ने मुनीर सेना को 4 KM भगाया, उसी अफगान यूनिट पर पाकिस्तान ने किया ड्रोन अटैक

Pakistan Afghanistan Clash: अफगान सेना की ये 205 अल बद्र कोर बड़े पैमाने पर सीमा पार करके हमले करने के अलावा अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी उठाती है.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 05 Mar 2026 05:33 PM (IST)
Preferred Sources

कंधार ख़ैबर सीमा पर स्थित तोरखाम बॉर्डर पर अफगानिस्तान सेना की बढ़त को देखते हुए कुछ देर पहले पाकिस्तानी सेना ने कंधार में स्थित अफगानिस्तान सेना के 205 अल बद्र कोर के हेडक्वार्टर पर बड़ा हवाई हमला किया. ये 205 अल बद्र कोर अफगान सेना की वही यूनिट है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सबसे प्रमुख तोरखाम बॉर्डर पर क़ब्ज़ा करके पाकिस्तानी सैनिकों को बॉर्डर से 4 किलोमीटर दूर भगा चुकी है और बॉर्डर के आसपास की पोस्टों को बीते 3 दिनों में तबाह कर चुकी है.

कंधार में अफगान सेना के हेडक्वार्टर पर हवाई हमला
ऐसे में अफगान सेना की इस स्पेशल यूनिट के हेडक्वार्टर पर पाकिस्तानी सेना ने आज दोपहर 12 बजे हवाई हमला कर दिया. हवाई हमले की पाकिस्तानी सेना ने थर्मल वीडियो भी जारी की है जिससे प्रतीत हो रहा है की पाकिस्तानी सेना ने ये हमला कामिकाज़े ड्रोन की मदद से किया था.

पहले भी हो चुका है हमला
अभी हमले के अलावा कल रात भी पाकिस्तानी सेना ने कंधार में 205 अल बद्र कोर के हेडक्वार्टर पर हमला किया था. ऐसे में देखना होगा की अपनी स्पेशल फोर्सेज के हेडक्वार्टर पर हमले का अफगानिस्तान क्या जवाब देता है.

सुप्रीम लीडर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इसी यूनिट पर
अफगान सेना की ये 205 अल बद्र कोर बड़े पैमाने पर सीमा पार करके हमले करने के अलावा अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी उठाती है.

हथियारों के ठिकानों पर भी हमले
साथ ही बीते 4 दिनों से पाकिस्तानी सेना अफगान सेना के हथियारों के ठिकानों पर भी हमले कर रही है जहाँ पर अमेरिका द्वारा छोड़े गए टैंक, हेलीकॉप्टर, आर्टिलरी, ऑटोमैटिक गन रखी हुई हैं.

8 दिन से जारी है दोनों देशों के बीच लड़ाई
8 दिन से चल रही लड़ाई में पाकिस्तान की 20 से ज़्यादा पोस्टों पर अफगानिस्तान ने कब्जा करने तैनाती की हुई है, साथ ही 50 के आसपास पाकिस्तानी पोस्टों को अफगानिस्तान ध्वस्त कर चुका है. वही पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान की 70 से ज़्यादा पोस्टों को ध्वस्त करने का दावा किया है. अब तक की लड़ाई में पाकिस्तान ने 481 अफगान सैनिकों को मारने का दावा किया है वही अफगानिस्तान ने 200 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 05 Mar 2026 05:33 PM (IST)
Tags :
Afghanistan Pakistan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जिस तोरखाम बॉर्डर से तालिबान लड़ाकों ने मुनीर सेना को 4 KM भगाया, उसी अफगान यूनिट पर पाकिस्तान ने किया ड्रोन अटैक
जिस तोरखाम बॉर्डर से तालिबान लड़ाकों ने मुनीर सेना को 4 KM भगाया, उसी अफगान यूनिट पर पाकिस्तान ने किया ड्रोन अटैक
विश्व
US Israel Iran War Live: IRGC का दावा- इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दागीं मिसाइलें, ईरानी ब्रिगेडियर ने अमेरिका को भी दी धमकी
Live: IRGC का दावा- इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दागीं मिसाइलें, अमेरिका को भी दी धमकी
विश्व
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग को रुकवाएगा चीन? विदेश मंत्रालय बोला- हम भेजेंगे विशेष दूत, क्या है जिनपिंग का प्लान?
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग को रुकवाएगा चीन? विदेश मंत्रालय बोला- हम भेजेंगे विशेष दूत
विश्व
भारत में LPG-LNG की कोई कमी? मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच सरकार ने दिया ये जवाब
भारत में LPG-LNG की कोई कमी? मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच सरकार ने दिया ये जवाब
Advertisement

वीडियोज

Anil Kapoor ने Subedaar की Cast, Fitness और Discipline पर की खुलकर बात
Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया, कहा- भाजपा ने फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया
नीतीश के राज्यसभा जाने पर अखिलेश की तीखी प्रतिक्रिया, कहा- BJP ने फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया
विश्व
Israel US Iran War: अमेरिका ने डुबोया IRIS DENA तो भड़का ईरान, फूंक डाला तेल का टैंकर, और खतरनाक हुई मिडिल ईस्ट की जंग
अमेरिका ने डुबोया IRIS DENA तो भड़का ईरान, फूंक डाला तेल का टैंकर, और खतरनाक हुई मिडिल ईस्ट की जंग
क्रिकेट
'यह ‘चोकर’ नहीं चारों खाने चित...', न्यूजीलैंड से हार के बाद दक्षिण अफ्रीकी कोच का बयान वायरल
'यह ‘चोकर’ नहीं चारों खाने चित...', न्यूजीलैंड से हार के बाद दक्षिण अफ्रीकी कोच का बयान वायरल
साउथ सिनेमा
रश्मिका-विजय के रिसेप्शन में बिना चप्पल-जूते पहने पहुंचे रामचरण, वजह जान हो जाएंगे हैरान
रश्मिका-विजय के रिसेप्शन में बिना चप्पल-जूते पहने पहुंचे रामचरण, वजह जान हो जाएंगे हैरान
हेल्थ
Prediabetes: कितनी खतरनाक कंडीशन है प्री-डायबिटिक होना, इससे बचने के क्या हैं तरीके?
कितनी खतरनाक कंडीशन है प्री-डायबिटिक होना, इससे बचने के क्या हैं तरीके?
यूटिलिटी
QR कोड स्कैन करने से पहले कैसे जानें वह सही है या नहीं? काम आएंगे ये टिप्स
QR कोड स्कैन करने से पहले कैसे जानें वह सही है या नहीं? काम आएंगे ये टिप्स
जनरल नॉलेज
Antarctica Government: अंटार्कटिका में नहीं है कोई परमानेंट नागरिक, जानें वहां किसकी चलती है सरकार
अंटार्कटिका में नहीं है कोई परमानेंट नागरिक, जानें वहां किसकी चलती है सरकार
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget