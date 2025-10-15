पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले 24 घंटों के बीच हुए झड़पों के बाद बुधवार (15 अक्टूबर 2025) को 48 घंटे के लिए अस्थायी सीजफायर लागू करने पर सहमति बनी है. पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि उसने अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान के कई हमलों को विफल कर दिया और 40 से अधिक हमलावरों को मार गिराया. अफगानिस्तान का दावा है कि उसने डूरंड लाइन पर स्पिन बोल्डक में पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर उनके सैनिकों को बंदी बना लिया. अफगानिस्तान ने कहा कि उसके ऑपरेशन में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए.

स्पिन बोल्डक क्षेत्र में चार जगहों को निशाना बनाया: PAK

पाकिस्तानी सेना ने कहा कि अफगान तालिबान ने बलूचिस्तान प्रांत के स्पिन बोल्डक क्षेत्र में चार स्थानों पर हमला किया, जिसे पाकिस्तानी सेना ने विफल कर दिया सेना ने कहा, ‘‘हमले को नाकाम करते हुए 15-20 अफगान तालिबानियों को मार गिराया गया और कई घायल हो गये.’’

सेना की ओर से कहा गया है कि स्थिति तेजी से बदल रही रही है क्योंकि फितना अल ख्वारिज और अफगान तालिबान के ठिकानों पर और भी जमावड़ा होने की खबरें हैं. फितना अल-ख्वारिज शब्द का इस्तेमाल पाकिस्तानी अधिकारी प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकवादियों के लिए करते हैं.

पाक-अफगान मैत्री फाटक तबाह

सेना ने कहा कि यह हमला क्षेत्र के विभाजित गांवों में किया गया था और तालिबान ने नागरिक आबादी के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया. उसने कहा, ‘‘अफगान तालिबान ने अपनी तरफ स्थित पाक-अफगान मैत्री फाटक को भी नष्ट कर दिया, जो स्पष्ट रूप से आपसी व्यापार और विभाजित जनजातियों की सुगमता के अधिकारों के संबंध में उनकी मानसिकता को दर्शाता है.’’

पाकिस्तानी सेना ने कहा कि पीओके के स्पिन बोल्डक में हुआ हमला कोई अकेली घटना नहीं थी, क्योंकि 14 अक्टूबर की रात को अफगान तालिबान और टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम सेक्टर में पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर हमला करने की कोशिश की थी.

उसने कहा ,‘‘इन हमलों को प्रभावी ढंग से नाकाम कर दिया गया, जिससे अफगान चौकियों को भारी नुकसान हुआ. पाकिस्तानी सैनिकों की प्रभावी लेकिन उचित जवाबी कार्रवाई में छह टैंकों समेत आठ चौकियां नष्ट हो गईं तथा 25-30 अफगान तालिबान और टीटीपी के लड़ाकों के मारे जाने की आशंका है.’’

'पाकिस्तान ने लगाई सीजफायर की गुहार'

अफगानिस्तान के सुरक्षाबलों के मुताबिक तालिबान ने बुधवार तड़के ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तानी सेना के कब्जे से स्पिन बोल्डक के गेट पर भी अपना नियंत्रण कर लिया. तालिबान के प्रवक्ता जबिउल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "पाकिस्तान की ओर से अनुरोध करने के बाद दोनों देशों के बीच सीजफायर 15 अक्टूबर 2025 को शाम 5:30 बजे से लागू हो गया. हमने भी अपने सभी सुरक्षाबलों के निर्देश दिया है कि वे युद्धविराम का पालन करें और जब तक सामने से कोई कार्रवाई नहीं होती है तब तक उल्लंघन न करें."

पेशावर में अफगानिस्तान का ड्रोन अटैक

पाकिस्तान ने बुधवार शाम जधानी काबुल और स्पिन बोल्डक में हवाई हमले किए थे, जिसके जवाब में अफगानिस्तान ने पेशावर में ड्रोन हमला किया.इस हमले के एक घर को निशाना बनाया गया जहां से खुफिया गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था. अफगानिस्तान की सरकार के मुताबिक उनके सुरक्षाबलों ने टैंकों सहित कई हल्के और भारी हथियारों के जत्थे को जब्त कर उन्हें अफगानी सीमा में लेकर आ गए.