हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वतालिबान के आगे पाकिस्तान ने टेके घुटने, 15 मिनट के भीतर कर दिया सरेंडर, सामने आया चौंकाने वाला Video

तालिबान के आगे पाकिस्तान ने टेके घुटने, 15 मिनट के भीतर कर दिया सरेंडर, सामने आया चौंकाने वाला Video

अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर स्पिन बोल्डक क्षेत्र में तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच भीषण झड़पें हो रही हैं. दोनों तरफ से भारी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 15 Oct 2025 10:52 AM (IST)
Preferred Sources

अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर तनाव फिर से बढ़ गया है, जहां तालिबानी लड़ाके और पाकिस्तानी सेना के बीच भारी झड़पें हो रही हैं. यह संघर्ष खासकर स्पिन बोल्डक क्षेत्र में जोर पकड़ चुका है. आज सुबह करीब 4 बजे से ही दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और सोशल मीडिया पर स्पिन बोल्डक-चमन सीमा के क्रॉसिंग का वीडियो साझा किया गया है, जिसमें बॉर्डर पर स्थिति की झलक दिखाई दे रही है.

स्पिन बोल्डक अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित एक अहम इलाका है. यह उत्तर में कंधार और दक्षिण में पाकिस्तान के चमन और क्वेटा शहर से राजमार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है. पश्चिम की ओर चमन सीमा क्रॉसिंग इलाके के दक्षिण-पूर्व में आती है. अफगान तालिबान का दावा है कि पाकिस्तानी सैनिकों के साथ हुए मुकाबले के सिर्फ 15 मिनट में ही तालिबानियों ने विरोधियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया और उनके हथियार जब्त कर लिए. एक वीडियो में भी दिखाया गया है कि लड़ाई की शुरुआत के 15 मिनट के भीतर ही यह कार्रवाई पूरी हुई.

स्पिन बोल्डक जिले के सूचना प्रमुख अली मोहम्मद हकमल ने बताया कि इस झड़प में हल्के और भारी दोनों प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है. अभी तक हताहतों की कोई आधिकारिक संख्या सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तानी तोपखाने की गोलाबारी से कई घर नष्ट हो गए हैं और स्थानीय लोग इलाका छोड़ने को मजबूर हुए हैं.

अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या कहा?

अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कबीर हकमाल ने बताया कि तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच इस क्षेत्र में भीषण झड़पें हुई हैं. कई घर तबाह हुए और पाकिस्तानी सेना कथित रूप से डुरंड लाइन के पास भारी हथियार और हवाई शक्ति का इस्तेमाल कर रही है. दोनों पक्षों की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

ये भी पढ़ें-

चीन के लिए जासूसी कर रहा था ट्रंप का एडवाइजर? जानें कौन हैं एशले टेलिस जिन्हें किया गया गिरफ्तार

Published at : 15 Oct 2025 10:30 AM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News Taliban Vs Pakistan Army Spin Boldak Clash Afghanistan Pakistan Border Conflict
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India Vs Bhutan: भूटान का हर शख्स भारतीयों से कमाता है ज्यादा, आंकड़े सुनकर पकड़ लेंगे माथा
भूटान का हर शख्स भारतीयों से कमाता है ज्यादा, आंकड़े सुनकर पकड़ लेंगे माथा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
विश्व
दुनिया पर क्यों फोड़ा टैरिफ बम, क्यों हिला डाली अर्थव्यवस्था, ट्रंप ने कर दिया पूरा खुलासा?
दुनिया पर क्यों फोड़ा टैरिफ बम, क्यों हिला डाली अर्थव्यवस्था, ट्रंप ने कर दिया पूरा खुलासा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India Vs Bhutan: भूटान का हर शख्स भारतीयों से कमाता है ज्यादा, आंकड़े सुनकर पकड़ लेंगे माथा
भूटान का हर शख्स भारतीयों से कमाता है ज्यादा, आंकड़े सुनकर पकड़ लेंगे माथा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
विश्व
दुनिया पर क्यों फोड़ा टैरिफ बम, क्यों हिला डाली अर्थव्यवस्था, ट्रंप ने कर दिया पूरा खुलासा?
दुनिया पर क्यों फोड़ा टैरिफ बम, क्यों हिला डाली अर्थव्यवस्था, ट्रंप ने कर दिया पूरा खुलासा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
क्रिकेट
बिना शादी के तीन बच्चों के पिता हैं ये क्रिकेटर, 164 मैचों में 2968 रन और 199 विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी कौन
बिना शादी के तीन बच्चों के पिता हैं ये क्रिकेटर, 164 मैचों में 2968 रन और 199 विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी कौन
बॉलीवुड
विक्की कौशल ने दी कैटरीना कैफ की डिलीवरी को लेकर हिंट, कहा- 'मैं घर से ही नहीं निकलने वाला हूं'
विक्की कौशल ने दी कैटरीना कैफ की डिलीवरी को लेकर हिंट, कहा- 'मैं घर से ही नहीं निकलने वाला हूं'
शिक्षा
लीबिया में कर ली 20 साल नौकरी तो कमा लेंगे भारत के इतने रुपये! जानिए
लीबिया में कर ली 20 साल नौकरी तो कमा लेंगे भारत के इतने रुपये! जानिए
जनरल नॉलेज
मुकेश अंबानी के घर में किचन की जिम्मेदारी किस बहू के पास, राधिका मर्चेंट या श्लोका मेहता?
मुकेश अंबानी के घर में किचन की जिम्मेदारी किस बहू के पास, राधिका मर्चेंट या श्लोका मेहता?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget