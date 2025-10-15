अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर तनाव फिर से बढ़ गया है, जहां तालिबानी लड़ाके और पाकिस्तानी सेना के बीच भारी झड़पें हो रही हैं. यह संघर्ष खासकर स्पिन बोल्डक क्षेत्र में जोर पकड़ चुका है. आज सुबह करीब 4 बजे से ही दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और सोशल मीडिया पर स्पिन बोल्डक-चमन सीमा के क्रॉसिंग का वीडियो साझा किया गया है, जिसमें बॉर्डर पर स्थिति की झलक दिखाई दे रही है.

स्पिन बोल्डक अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित एक अहम इलाका है. यह उत्तर में कंधार और दक्षिण में पाकिस्तान के चमन और क्वेटा शहर से राजमार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है. पश्चिम की ओर चमन सीमा क्रॉसिंग इलाके के दक्षिण-पूर्व में आती है. अफगान तालिबान का दावा है कि पाकिस्तानी सैनिकों के साथ हुए मुकाबले के सिर्फ 15 मिनट में ही तालिबानियों ने विरोधियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया और उनके हथियार जब्त कर लिए. एक वीडियो में भी दिखाया गया है कि लड़ाई की शुरुआत के 15 मिनट के भीतर ही यह कार्रवाई पूरी हुई.

स्पिन बोल्डक जिले के सूचना प्रमुख अली मोहम्मद हकमल ने बताया कि इस झड़प में हल्के और भारी दोनों प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है. अभी तक हताहतों की कोई आधिकारिक संख्या सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तानी तोपखाने की गोलाबारी से कई घर नष्ट हो गए हैं और स्थानीय लोग इलाका छोड़ने को मजबूर हुए हैं.

अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या कहा?

अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कबीर हकमाल ने बताया कि तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच इस क्षेत्र में भीषण झड़पें हुई हैं. कई घर तबाह हुए और पाकिस्तानी सेना कथित रूप से डुरंड लाइन के पास भारी हथियार और हवाई शक्ति का इस्तेमाल कर रही है. दोनों पक्षों की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

