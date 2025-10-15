तालिबान के आगे पाकिस्तान ने टेके घुटने, 15 मिनट के भीतर कर दिया सरेंडर, सामने आया चौंकाने वाला Video
अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर स्पिन बोल्डक क्षेत्र में तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच भीषण झड़पें हो रही हैं. दोनों तरफ से भारी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है.
अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर तनाव फिर से बढ़ गया है, जहां तालिबानी लड़ाके और पाकिस्तानी सेना के बीच भारी झड़पें हो रही हैं. यह संघर्ष खासकर स्पिन बोल्डक क्षेत्र में जोर पकड़ चुका है. आज सुबह करीब 4 बजे से ही दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और सोशल मीडिया पर स्पिन बोल्डक-चमन सीमा के क्रॉसिंग का वीडियो साझा किया गया है, जिसमें बॉर्डर पर स्थिति की झलक दिखाई दे रही है.
स्पिन बोल्डक अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित एक अहम इलाका है. यह उत्तर में कंधार और दक्षिण में पाकिस्तान के चमन और क्वेटा शहर से राजमार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है. पश्चिम की ओर चमन सीमा क्रॉसिंग इलाके के दक्षिण-पूर्व में आती है. अफगान तालिबान का दावा है कि पाकिस्तानी सैनिकों के साथ हुए मुकाबले के सिर्फ 15 मिनट में ही तालिबानियों ने विरोधियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया और उनके हथियार जब्त कर लिए. एक वीडियो में भी दिखाया गया है कि लड़ाई की शुरुआत के 15 मिनट के भीतर ही यह कार्रवाई पूरी हुई.
🚨#Breaking— Afghanistan Times (@TimesAFg1) October 15, 2025
This is also the latest situation from the battlefield.
The body of a Pakistani soldier can be seen in the video. pic.twitter.com/CioIdHy16E
स्पिन बोल्डक जिले के सूचना प्रमुख अली मोहम्मद हकमल ने बताया कि इस झड़प में हल्के और भारी दोनों प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है. अभी तक हताहतों की कोई आधिकारिक संख्या सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तानी तोपखाने की गोलाबारी से कई घर नष्ट हो गए हैं और स्थानीय लोग इलाका छोड़ने को मजबूर हुए हैं.
अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या कहा?
अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कबीर हकमाल ने बताया कि तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच इस क्षेत्र में भीषण झड़पें हुई हैं. कई घर तबाह हुए और पाकिस्तानी सेना कथित रूप से डुरंड लाइन के पास भारी हथियार और हवाई शक्ति का इस्तेमाल कर रही है. दोनों पक्षों की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.
ये भी पढ़ें-
चीन के लिए जासूसी कर रहा था ट्रंप का एडवाइजर? जानें कौन हैं एशले टेलिस जिन्हें किया गया गिरफ्तार
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL