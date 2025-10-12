पाकिस्तान पर अफगानिस्तान सेना द्वारा शनिवार (11 अक्तूबर) की रात किए गए हवाई हमलों के बाद, केंद्रीय गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने कड़ा बयान जारी किया है. नकवी ने अफगानिस्तान पर सख्त शब्दों में हमला करते हुए कहा कि यह देश 'आग और खून का खेल' खेल रहा है और इसके पीछे भारत जैसे प्रतिद्वंद्वी देशों के हाथ होने का इशारा भी किया.

केंद्रीय गृहमंत्री ने अफगान बलों द्वारा पाकिस्तान के क्षेत्रों पर बिना किसी उकसावे की गई गोलीबारी की घटनाओं की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि अफगान सेना द्वारा नागरिक आबादी पर की गई कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है. नकवी ने बताया कि पाकिस्तान की बहादुर सेनाओं ने साबित कर दिया है कि किसी भी उकसावे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके जवाब में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की गई है. उन्होंने आगे कहा, “पाकिस्तानी सेना चौकस है और अफगानिस्तान को हर ईंट के जवाब में पत्थर से जवाब दिया जा रहा है.”

मोहसिन नकवी ने दी ये चेतावनी

मोहसिन नकवी ने कहा कि अफगानिस्तान को भी ऐसा जवाब दिया जाएगा जैसा भारत को दिया गया था, ताकि वह पाकिस्तान को बुरी नजर से देखने की हिम्मत न करे. उन्होंने पाकिस्तान की जनता को भरोसा दिलाया कि वे अपनी सशस्त्र सेनाओं के साथ 'लोहे की दीवार की तरह' खड़ी है.

अफगान सेना ने 7 ठिकानों पर किए हमले

गौरतलब है कि अफगान सेना ने शनिवार (11 अक्टूबर) को भारतीय समय के अनुसार रात 9:23 बजे पाकिस्तान की सीमा पर सात अलग-अलग इलाकों में एक साथ हमला किया. अफगान अधिकारियों के मुताबिक, यह हमला 210 खालिद बिन वालिद ब्रिगेड और 205 अल-बद्र कॉर्प्स ने मिलकर किया. इस दौरान उन्होंने आर्टिलरी और टैंक जैसे भारी हथियारों का इस्तेमाल किया. अफगान सेना का दावा है कि इस हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 5 को कब्जे में लिया गया. इसके अलावा, उन्होंने कई हथियार भी जब्त किए और एक मृत सैनिक का शव अपने कैंप में ले गए.

पाकिस्तानी सेना ने भी की जवाबी कार्रवाई

पाकिस्तानी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की. दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी और संघर्ष करीब साढ़े तीन घंटे तक चला और यह रात करीब 1 बजे तब रुका जब अफगान रक्षा मंत्रालय ने सीजफायर की घोषणा की. पाकिस्तानी मीडिया ने इस संघर्ष में अफगान चौकियों के नुकसान और पाकिस्तानी पक्ष के मृत और घायल सैनिकों के अलग-अलग आंकड़े पेश किए हैं.

