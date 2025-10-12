हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'आग और खून से खेल रहा अफगानिस्तान, दुश्मन ने बुने इसके धागे', तालिबान से पिटने के बाद PAK के गृहमंत्री मोहसिन नकवी की गीदड़भभकी

'आग और खून से खेल रहा अफगानिस्तान, दुश्मन ने बुने इसके धागे', तालिबान से पिटने के बाद PAK के गृहमंत्री मोहसिन नकवी की गीदड़भभकी

अफगान सेना ने शनिवार (11 अक्टूबर) की रात पाकिस्तान की सीमा पर सात इलाकों में हमला किया. दोनों पक्षों के बीच साढ़े तीन घंटे तक गोलीबारी हुई, जिसमें कई सैनिक मारे गए और घायल हुए.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 12 Oct 2025 08:46 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान पर अफगानिस्तान सेना द्वारा शनिवार (11 अक्तूबर) की रात किए गए हवाई हमलों के बाद, केंद्रीय गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने कड़ा बयान जारी किया है. नकवी ने अफगानिस्तान पर सख्त शब्दों में हमला करते हुए कहा कि यह देश 'आग और खून का खेल' खेल रहा है और इसके पीछे भारत जैसे प्रतिद्वंद्वी देशों के हाथ होने का इशारा भी किया. 

केंद्रीय गृहमंत्री ने अफगान बलों द्वारा पाकिस्तान के क्षेत्रों पर बिना किसी उकसावे की गई गोलीबारी की घटनाओं की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि अफगान सेना द्वारा नागरिक आबादी पर की गई कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है. नकवी ने बताया कि पाकिस्तान की बहादुर सेनाओं ने साबित कर दिया है कि किसी भी उकसावे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके जवाब में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की गई है. उन्होंने आगे कहा, “पाकिस्तानी सेना चौकस है और अफगानिस्तान को हर ईंट के जवाब में पत्थर से जवाब दिया जा रहा है.”

मोहसिन नकवी ने दी ये चेतावनी

 मोहसिन नकवी ने कहा कि अफगानिस्तान को भी ऐसा जवाब दिया जाएगा जैसा भारत को दिया गया था, ताकि वह पाकिस्तान को बुरी नजर से देखने की हिम्मत न करे. उन्होंने पाकिस्तान की जनता को भरोसा दिलाया कि वे अपनी सशस्त्र सेनाओं के साथ 'लोहे की दीवार की तरह' खड़ी है.

अफगान सेना ने 7 ठिकानों पर किए हमले

गौरतलब है कि अफगान सेना ने शनिवार (11 अक्टूबर) को भारतीय समय के अनुसार रात 9:23 बजे पाकिस्तान की सीमा पर सात अलग-अलग इलाकों में एक साथ हमला किया. अफगान अधिकारियों के मुताबिक, यह हमला 210 खालिद बिन वालिद ब्रिगेड और 205 अल-बद्र कॉर्प्स ने मिलकर किया. इस दौरान उन्होंने आर्टिलरी और टैंक जैसे भारी हथियारों का इस्तेमाल किया. अफगान सेना का दावा है कि इस हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 5 को कब्जे में लिया गया. इसके अलावा, उन्होंने कई हथियार भी जब्त किए और एक मृत सैनिक का शव अपने कैंप में ले गए.

पाकिस्तानी सेना ने भी की जवाबी कार्रवाई

पाकिस्तानी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की. दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी और संघर्ष करीब साढ़े तीन घंटे तक चला और यह रात करीब 1 बजे तब रुका जब अफगान रक्षा मंत्रालय ने सीजफायर की घोषणा की. पाकिस्तानी मीडिया ने इस संघर्ष में अफगान चौकियों के नुकसान और पाकिस्तानी पक्ष के मृत और घायल सैनिकों के अलग-अलग आंकड़े पेश किए हैं. 

ये भी पढ़ें-

पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर भीषण झड़प, PAK आर्मी के 12 जवान मारे गए; तालिबान ने कई चौकियों पर भी कब्जा

Published at : 12 Oct 2025 07:38 AM (IST)
Tags :
PAKISTAN Army Mohsin Naqvi Afghanistan Pakistan Clash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
राजस्थान
जोधपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान घमासान, पर्यवेक्षक के सामने ही नेताओं में हुई नोकझोंक
जोधपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान घमासान, पर्यवेक्षक के सामने ही नेताओं में हुई नोकझोंक
क्रिकेट
IND-W vs AUS-W: भारत का सबसे मुश्किल मैच आज, 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत खराब
भारत का सबसे मुश्किल मैच आज, 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत खराब
बॉलीवुड
'तू तो टीवी एक्टर है, तेरी पिक्चर देखने कोई क्यों आएगा', 12th फेल के मेकर ने जब विक्रांत मैसी से कहा ये
'तू तो टीवी एक्टर है, तेरी पिक्चर देखने कोई क्यों आएगा', 12th फेल के मेकर ने जब विक्रांत मैसी से कहा ये
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पेट में बच्चा, शादी से इनकार...होटल में नाबालिग प्रेमिका ने बॉयफ्रेंड को उतारा मौत के घाट! | Raipur Murder
Bihar Politics: NDA में सीटों पर घमासान, माझी-चिराग की बार्गेनिंग से BJP-JDU परेशान
Infiltration Row: 'घुसपैठियों' पर Amit Shah का बड़ा बयान, कहा- 'आप भी नहीं बचोगे'
SHOCKING VIDEO: ऑटो में सवारियों के पीछे बैठा था विशाल अजगर, देखते ही उड़े होश!
Toxic Syrup: मध्य प्रदेश में ज़हरीले सिरप का क़हर, सिस्टम की नींद में 20 से ज़्यादा मासूमों की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
राजस्थान
जोधपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान घमासान, पर्यवेक्षक के सामने ही नेताओं में हुई नोकझोंक
जोधपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान घमासान, पर्यवेक्षक के सामने ही नेताओं में हुई नोकझोंक
क्रिकेट
IND-W vs AUS-W: भारत का सबसे मुश्किल मैच आज, 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत खराब
भारत का सबसे मुश्किल मैच आज, 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत खराब
बॉलीवुड
'तू तो टीवी एक्टर है, तेरी पिक्चर देखने कोई क्यों आएगा', 12th फेल के मेकर ने जब विक्रांत मैसी से कहा ये
'तू तो टीवी एक्टर है, तेरी पिक्चर देखने कोई क्यों आएगा', 12th फेल के मेकर ने जब विक्रांत मैसी से कहा ये
विश्व
पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर भीषण झड़प, PAK आर्मी के 12 जवान मारे गए; तालिबान ने कई चौकियों पर भी किया कब्जा
पाक-अफगान बॉर्डर पर भीषण झड़प, PAK आर्मी के 12 जवान ढेर; तालिबान ने कई चौकियों पर भी किया कब्जा
हरियाणा
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस पर CM नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'अपराधी कितना भी...'
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस पर CM नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'अपराधी कितना भी...'
हेल्थ
स्लिम दिखना है तो सुबह-सुबह पीजिए ये वाला पानी, बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस के भी मॉर्निंग रूटीन में है शामिल
स्लिम दिखना है तो सुबह-सुबह पीजिए ये वाला पानी, बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस के भी मॉर्निंग रूटीन में है शामिल
ट्रेंडिंग
अंबानी के घर आना_जाना है! छत पर बैठ नोटों की गड्डियां गिनने लगा बंदर- वीडियो देख लोग हैरान
अंबानी के घर आना_जाना है! छत पर बैठ नोटों की गड्डियां गिनने लगा बंदर- वीडियो देख लोग हैरान
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget