अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहा संघर्ष 60 घंटे के विराम के बाद कल फिर भारतीय समयानुसार रात साढ़े 7 के आसपास शुरू हो गया. जहां जानकारी के मुताबिक दोनों देशों की सेनाओं के बीच में आपस में गोलीबारी हुई और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की 6 पोस्टों और वहां तैनात टैंकों को आर्टिलरी, एंटी टैंक मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया तो अफ़ग़ानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान की एक पोस्ट पर ड्रोन से स्ट्राइक की वीडियो तालिबान की सहयोगी मीडिया द्वारा जारी की गई.



अफग़ानिस्तान पर पहला हमला पाकिस्तानी सेना ने भारतीय समयानुसार रात 7 बजकर 47 मिनट पर पक्तिका-कुर्रम बॉर्डर पर स्थित अफगानिस्तानी सेना की पोस्ट पर आर्टिलरी से स्ट्राइक करके किया, इसके बाद दूसरे हमले में भी पाकिस्तानी सेना ने पक्तिका-कुर्रम बॉर्डर पर स्थित अफ़ग़ान पोस्ट को निशाना बनाया. इसके बाद रात लगभग 11 बजे पाकिस्तानी सेना ने पक्तिका कुर्रम बॉर्डर पर स्थित तीसरी अफगान सेना की पोस्ट पर स्ट्राइक की जिसमें हर तरफ धुआं धुआं हो गया.

पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान पर किया ड्रोन से हमला



इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की सेना पर ड्रोन स्ट्राइक करनी शुरू की, जिसमें सबसे पहले पक्तिका में चलते हुए अफ़ग़ान सेना के टैंक को ड्रोन से निशाना बना कर पाकिस्तानी सेना ने हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने अन्य बॉर्डर पर स्थित पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाना शुरू किया. पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तानी मीडिया को साझा की गई तस्वीर में दावा किया गया कि नंगरहार-खैबर बॉर्डर पर पहाड़ी की छोटी पर स्थित अफगानिस्तान सेना की शमशाद पोस्ट पर मौजूद टैंक पाकिस्तानी सेना ने एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया.







साथ ही इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने खोश्त खोश्त ग़ुलाम ख़ान -उत्तरी वजीरिस्तान मीरानशाह बॉर्डर पर स्थित अफगानिस्तान सेना की नारेसगर पोस्ट पर भी ड्रोन की मदद से वहां खड़े टैंक पर हमला कर दिया. इस सबके बीच अफग़ान तालिबान के अल मिर्साद चैनल से अफ़ग़ानिस्तान सेना द्वारा पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह करने की ड्रोन वीडियो साझा की गई.

सामने आया वीडियो



साथ ही अफ़ग़ानिस्तान से आए वीडियो में दिख रहा है कि अफगानिस्तान की सेना की गाड़ियां पाकिस्तान के एकाएक हमले का जवाब देने खोश्त में स्थित गुलाम शाह बॉर्डर और कंधार-चमन स्पिन बोलदक बॉर्डर की ओर जाती दिखी. पाकिस्तानी हमलों के दौरान राजधानी काबुल के आसमान में अज्ञात ड्रोन भी उड़ता हुआ देखा गया. अभी फ़िलहाल जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान सेना ने अफगानिस्तान-पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित रिहाइशी इलाकों में रहने वाले लोगों को मकान छोड़ कर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा है.







बीती रात से अफगान मीडिया के मुताबिक, दोनों देशों की सेनाएं आपस में गोलीबारी भी कर रही हैं. बताते चलें बीते शनिवार को भारतीय समयानुसार रात 9 बजकर 23 मिनट पर अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान पर काबुल और पक्तिका की एयरस्ट्राइक का बदला लेने के लिए एकाएक 7 बॉर्डरों पर हमला बोल दिया था जिसमे अफ़ग़ानिस्तान के मुताबिक़ पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे गए थे, साथ ही पाकिस्तान की 40 पोस्ट तबाह करके, 25 पर कब्जा कर लिया था, हालांकि पाकिस्तान ने सिर्फ 23 सैनिकों की मौत की बात स्वीकारी थी और पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसके बदले की कार्रवाई में अफ़ग़ानिस्तान की सेना को खासा नुकसान हुआ था.

अफगानिस्तान ने दिया हमले का जवाब



पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के बाद अफगानिस्तान ने रविवार की आधी रात भारतीय समयानुसार 1 बजे सऊदी अरब और कतर के आव्हान पर सीजफायर का ऐलान कर दिया था, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तानी सेना पर सीजफायर के बाद हमला करना शुरू किया था जो सुबह 7 बजे तक लगातार चला था, जिसके बाद अफगानिस्तान की सरकार ने दावा किया था कि सरहद पर शांति है.



लेकिन इसके बाद पहले सोमवार को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मुरीदके में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी और 280 से ज़्यादा लोगों का नरसंहार करने पर अफ़ग़ान सरकार के बयान जारी करने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कड़ा रोष प्रकट किया था और फिर कल पाकिस्तानी सेना ने अफ़ग़ानिस्तानी सेना पर फिर से हमला कर दिया.

अफगानी सेना ने छीने पाकिस्तानी सेना के हथियार



बताते चलें कि अफगानिस्तान की सेना ने शनिवार को पाकिस्तान पर किए गए हमले के बाद पाकिस्तानी सेना के हथियारों को भी छीन कर अफ़ग़ानिस्तन वापस लेकर आई थी, साथ ही पाकिस्तानी सेना के 5 सैनिक अभी भी अफ़ग़ानिस्तान सेना के पास बंधक हैं. ऐसे में बीते दो दिनों से अफ़ग़ानिस्तान में जश्न का माहौल था और कल अफ़ग़ानी सेना ने शनिवार को हुए संघर्ष में पाकिस्तान को धूल चटाने पर लोगों द्वारा आयोजित ख़शी के नंगरहार के कार्यक्रम में पाकिस्तानी सेना के बंधक सैनिकों की पैंट और छीने हुए हथियार भी प्रदर्शित किए थे.







बीती रात पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेना के बीच हुई झड़प के अलावा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के माष्टुंग इलाक़े में रात डेढ़ बजे 3 धमाकों की जानकारी मिली ,है लेकिन इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया. साथ कल रात 7 बजकर 47 मिनट पर शुरू हुई पाकिस्तान के साथ झड़प पर ना ही अभी तक अफगानिस्तान की सरकार या सेना का कोई आधिकारिक बयान आया है और ना ही पाकिस्तानी सेना और सरकार का. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला अपनी साख बचाने के लिए किया या फिर किसी अन्य वजह से.

