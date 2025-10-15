हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व60 घंटे की शांति के बाद फिर छिड़ी जंग! पाकिस्तान ने टैंकों पर दागीं मिसाइलें, अफगानिस्तान ने भी PAK पोस्ट पर की ड्रोन स्ट्राइक

60 घंटे की शांति के बाद फिर छिड़ी जंग! पाकिस्तान ने टैंकों पर दागीं मिसाइलें, अफगानिस्तान ने भी PAK पोस्ट पर की ड्रोन स्ट्राइक

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 60 घंटे के विराम के बाद फिर से संघर्ष शुरू हो गया है. पाक सेना ने अफगानी पोस्टों पर आर्टिलरी और ड्रोन से हमले किए, जिसके जवाब में अफगानी सेना ने भी ड्रोन से हमला किया.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 15 Oct 2025 07:05 AM (IST)
शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Published at : 15 Oct 2025 07:04 AM (IST)
Tags :
Afghanistan Pakistan Border Clash Afghan Army Attack
