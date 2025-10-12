अफगान सेना ने शनिवार (11 अक्टूबर) की रात पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सात अ`लग-अलग इलाकों में भारी हथियारों के साथ हमला किया. अफगान सेना का दावा है कि इस कार्रवाई में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 5 को हिरासत में लिया गया है. उन्होंने पाकिस्तानी सेना के कई हथियार भी जब्त किए और एक मृत सैनिक के शव को अपने कैंप में ले गए. जवाब में पाकिस्तान ने भी कड़ी सैन्य प्रतिक्रिया दी. दोनों देशों की सेनाओं के बीच करीब साढ़े तीन घंटे तक जबरदस्त गोलीबारी और संघर्ष जारी रहा.

बीती रात भारतीय समयानुसार रात 9 बज कर 23 मिनट पर अफगानिस्तान सेना ने पाकिस्तान के साथ लगने वाली 2 हज़ार 670 किलोमीटर लंबी सीमा पर कुल 7 बॉर्डरों पर स्थित पाकिस्तानी सेना की पोस्टों पर भारी हथियारों से एक साथ हमला कर दिया. ये हमला अफगानी सेना की 210 ख़ालिद बिन वालिद ब्रिगेड और 205 अल बद्र कॉर्प्स ने मिलकर किया था. साथ ही अफगान सेना के इस हमले में पाकिस्तान की एक दर्जन से ज़्यादा अफगानिस्तान सीमा पर स्थित चौकियां ध्वस्त हो गई.





एबीपी न्यूज़ के हाथ लगी अफगानिस्तान के हमले की तस्वीरों के मुताबिक अफगान सेना ने कल रात पाकिस्तानी सेना पर हमले के लिए भारी हथियार जैसे आर्टिलरी और टैंक का भी प्रयोग किया था.





अफगानिस्तान की सरकार ने किया बड़ा दावा

इतना ही नहीं अफगानिस्तान की सरकार ने यह भी दावा किया कि कल पाकिस्तानी सेना पर हमले के दौरान अफगान सैनिकों ने पाक-अफगान सीमा डूरंड लाइन तक पार की थी और अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री दफ्तर के प्रमुख मुफ़्ती अब्दुल्ला आज़म के मुताबिक अफगान सेना ने हमले में पाकिस्तान की कुल 4 चौकियों पर क़ब्ज़ा कर लिया था साथ ही दो पाकिस्तानी सैनिकों को ज़िंदा भी पकड़ा है. इसके अलावा अफगानिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि अफगान सेना के हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई और 5 पाकिस्तानी सैनिकों को अफगान सेना ने हिरासत में लिया है. अफगान सैनिक एक पाकिस्तानी सैनिक का शव अपने साथ अफगान सेना के कैम्प पर मिनी ट्रक में रख कर ले गए.





पाकिस्तानी सेना ने भी की जवाबी कार्रवाई

अफगानिस्तान की सेना के हमले में पाकिस्तानी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की और लगभग अफगानिस्तान सेना की 6 चौकियां तबाह करने की तस्वीरें जारी कीं, जवाबी कार्रवाई में आर्टिलरी से फायरिंग की तस्वीर भी अपनी सरकारी मीडिया के सहारे जारी करवाई, साथ पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अफगान सेना के हमले में कुल 3 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है और 5 घायल हैं.





भारतीय समय अनुसार रात 9 बज कर 23 मिनट पर शुरू हुआ हमला आख़िरकार रात 1 बजे रुका जब अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने सीजफायर का ऐलान किया. जिन 7 बार्डरों पर कल रात अफगान और पाकिस्तान सेना के बीच गोलीबारी हुई थी वो

1) पक्तिया-कुर्रम बॉर्डर

2) कुनार-बाजौर बॉर्डर

3) हेमलैंड-बरामचा, बलूचिस्तान बॉर्डर

4) नंगरहार-खैबर बॉर्डर

5) स्पिन बोलदक – चमन बॉर्डर

6) खोश्त ग़ुलाम ख़ान -उत्तरी वजीरिस्तान मीरानशाह बॉर्डर

7) पक्तिका-दक्षिण वजीरिस्तान बॉर्डर

अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान

अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान पर हमले को राजधानी काबुल पर की गई एयरस्ट्राइक का बदला बताया है तो अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि पाकिस्तानी सेना द्वारा बार-बार अफगानिस्तान की पवित्रता का उल्लंघन और अफगान भूमि पर हवाई हमले करने के जवाब में अफगानिस्तान की सेना ने सफल कार्रवाई की. अफगान रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तानी सेना ने फिर से अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया तो अफगानिस्तान की सशस्त्र सेनाएं अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए तैयार हैं और कड़ा जवाब देंगी.





अफगानिस्तान के सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला करके ना सिर्फ उन्हें मौत के घाट उतारा बल्कि पाकिस्तानी सेना के हथियार भी अपने कब्जे में लेकर वापस अफगान सीमा की तरफ़ गए. पाकिस्तानी गृहमंत्री मोहसिन नकवी की तरफ से पाकिस्तानी गृह मंत्रालय ने अफगान सेना के हमले पर बीती रात प्रतिक्रिया दी और कहा कि अफगानिस्तान आग और खून से खेल रहा है, भारत की तरफ इशारा करते हुए पाकिस्तानी गृह मंत्री ने बेतुका दावा करते हुए कहा कि अफगानिस्तानी सेना के हमले के धागे हमारे दुश्मन के साथ जुड़े है. अफगानिस्तान को भी भारत की तरह करारा जवाब दिया जाएगा, ताकि वह पाकिस्तान की तरफ़ बुरी नजर से देखने की हिम्मत न कर सके.

पाकिस्तानी सेना का अब तक नहीं आया कोई आधिकारिक बयान

पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तानी सेना कोई आधिकारिक बयान अब तक जारी नहीं किया है हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी सेना के हवाले से दावा किया कि अफगानिस्तान की सेना ने हमला और गोलीबारी तहरीक ए तालिबान के आतंकियों को पाकिस्तान में घुसपैठ करवाने की वजह से की थी. अभी फ़िलहाल दोनों सीमाओं पर शांति है और साढ़े 3 घंटे से ज़्यादा समय तक चली दोनों सेनाओं के बीच गोलीबारी पर सऊदी अरब और क़तर ने चिंता जताई है और दोनों देशों से शांति की अपील की है.

बताते चलें कि बीते गुरुवार से ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध तल्ख़ बने हुए हैं जब पहले गुरुवार की रात पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की संप्रभुता का हनन करते हुए काबुल और पक्तिका प्रांत पर एयरस्ट्राइक कर दी थी जिसमें काबुल पर हवाई हमला एक गाड़ी और एक मकान पर किया गया था साथ ही पक्तिका के तो पूरी नागरिक बाज़ार और 35 रिहायशी मकानों को पाकिस्तान ने एयरस्ट्राइक में ध्वस्त करके मलबे में तब्दील कर दिया था. जिसके जवाब में कल ही अफ़गिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी की अब पाकिस्तान को काबुल और पक्तिका में हुए हमले के अंजाम भुगतना पड़ेगा.

