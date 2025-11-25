Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

पाकिस्तान ने मंगलवार (25 नवंबर, 2025) की आधी रात में अफगानिस्तान के कई रिहायशी इलाकों पर एयरस्ट्राइक को अंजाम दिया है. इन हमलों में करीब 10 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं. पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई इस हरकत से अफगानिस्तान भड़क उठा है और तालिबानी सरकार ने पाकिस्तान को चेतावनी तक दे दी है.

पाकिस्तानी हमले पर तालिबान प्रशासन ने दी धमकी

अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में एक पोस्ट शेयर किया. मुजाहिद ने पाकिस्तानी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा, ‘बीती रात 1 बजे (भारतीय समयानुसार) पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका, कुनार और खोस्त प्रांत में हवाई हमला कर दिया था. यह हमले अफगानिस्तान की सीमा और सभी अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के स्पष्ट उल्लंघन हैं. जिसमें खोस्त के गुरबाज जिले में हमला एक रिहाइशी मकान में किया गया, जिसमें 9 बच्चों की मौत हो गई. इसके साथ पक्तिका के बारमल जिले में पाकिस्तानी सेना ने हवाई हमला एक मस्जिद पर किया था, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.’

उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तानी सेना की इस तरह की आपराधिक कार्रवाई न तो कोई वास्तविक उपलब्धि है और न ही इससे कोई लाभ होता है बल्कि यह एक बार फिर साबित करता है कि गलत जानकारी के आधार पर कार्रवाई करने से स्थिति और भी तनावपूर्ण होती है और इससे पाकिस्तान के सैन्य शासन की विफलता उजागर होती है. ऐसे में अफगानिस्तान इस उल्लंघन और अपराध की कड़ी निंदा करता है और एक बार फिर दोहराता है कि उसके पास अपनी हवाई और जमीनी सीमा और अपने लोगों की रक्षा करना इसका कानूनी और धार्मिक अधिकार है और सही समय आने पर इसका आवश्यक और करारा जवाब दिया जाएगा.’

पाकिस्तानी हमले में पांच लड़के-चार लड़कियां समेत 10 की मौत

तालिबान प्रशासन के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, ‘इन हमलों में जिन 10 लोगों की मौत हुई, उनमें से 9 बच्चे हैं, जिसमें पांच लड़के और चार लड़कियां है और इनके साथ एक महिला की भी मौत हुई है. वहीं, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.’

पाकिस्तान की सेना और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से अफगानिस्तान में हवाई हमले को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर फिलहाल किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान या टिप्पणी सामने नहीं आई है.’

