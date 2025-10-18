हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान की एयरस्ट्राइक में अफगानिस्तान के तीन क्रिकेटरों की मौत, PAK आर्मी ने पक्तिका में बरसाए थे बम; ACB ने लिया एक्शन

पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक में अफगानिस्तान के तीन क्रिकेटरों की मौत, PAK आर्मी ने पक्तिका में बरसाए थे बम; ACB ने लिया एक्शन

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली त्रिकोणीय टी20 श्रृंखला से नाम वापस ले लिया है. यह कदम पाकिस्तान के हालिया हवाई हमलों के विरोध में उठाया गया.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 18 Oct 2025 08:46 AM (IST)
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली आगामी त्रिकोणीय टी20 श्रृंखला से हटने का फैसला किया है. यह फैसला पाकिस्तान की तरफ से हमला करने के बाद लिया गया है. दरअसल, हाल ही में पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में किए गए हवाई हमलों में तीन नेशनल प्लेयर्स समेत आठ की मौत हो गई है.

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने बयान में तीन खिलाड़ियों कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून की मौत की ही पुष्टि की है और 7 को घायल बताया था, लेकिन अफगानिस्तान की मीडिया के मुताबिक, पाकिस्तानी हमले में कुल 8 अफगानिस्तान के डोमेस्टिक और क्लब स्तर के खिलाड़ियों की मौत हुई है. जानकारी के मुताबिक ये आठों खिलाड़ी शराना इलाके में मैच खेल कर जीत का जश्न मनाने अर्गुन इलाके में आए थे, जब पाकिस्तानी सेना ने रिहाइशी इलाके में हवाई हमला कर दिया. इसके बाद पूरी इमारत मलबे में बदल गई और अफगानिस्तान से आई तस्वीरों में भी साफ-साफ दिख रहा है कि कैसे स्थानीय लोगों की मदद से लाशों को मलबे से निकाला जा रहा है. साथ ही अफगानिस्तान पर हुए हमले में एक बच्चे के शव को भी निकाला जा चुका है.

 

10 दिनों से जारी है PAK सेना का आतंक

बीते 10 दिनों में पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान के कई रिहायशी इलाकों को टीटीपी के ठिकानों पर हमला करने के नाम पर निशाना बना चुकी है. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक, अकेले पक्तिका, कुनार, खोश्त, कंधार और हेमलैंड में पाकिस्तानी हमलों से 37 आम लोग मारे गए और 425 घायल हैं, जबकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, काबुल में पाकिस्तानी हमले में 5 लोगो की मौत हुई थी और कल पक्तिका में हुए 3 जगहों पर हमले में 10 लोगों की मौत हो चुकी है. यानी अब तक महज 10 दिनों में पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान के 52 मासूम लोगों की जान के चुकी है और 425 से ज़्यादा लोगों को घायल कर चुकी है.

पाकिस्तानी सेना का दावा

पाकिस्तानी सेना लगातार दावा कर रही है की वो अफगानिस्तान में हमले तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (TTP) के ठिकानों और उसके प्रमुख नूर वली महसूद को निशाना बनाने के लिए कर रहा है, लेकिन बीते गुरुवार (16 अक्तूबर 2025) को आई तस्वीर में साफ हुआ था कि टीटीपी का प्रमुख नूर वाली महसूद अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही ख़ैबर पख्तून ख्वाह की तिराह घाटी में डेरा जमाए हुए है.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Published at : 18 Oct 2025 08:13 AM (IST)
Afghanistan Afghanistan  Breaking News Abp News Afghanistan Pakistan CRICKET
