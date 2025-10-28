तुर्किये में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुई शांति वार्ता में कोई ठोस नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है. युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच हुआ युद्धविराम अभी भी नाज़ुक बना हुआ है. अफगानिस्तान के टोलो न्यूज़ के अनुसार, पाकिस्तान ने वार्ता के दौरान कबूल किया है कि उनका एक देश के साथ समझौता है, जिसके आधार पर ड्रोन हमले किए गए थे.

रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हमलों को रोकने में असमर्थता जाहिर की है, क्योंकि वह एक तीसरे देश के साथ समझौते से बंधा हुआ है.

चाहकर भी ड्रोन हमले नहीं रोक सकता पाकिस्तान

टोलो न्यूज ने तुर्किये के अंकारा में हो रही शांति वार्ता के बारे में बताया कि यह भी खुलासा हुआ है कि पहली बार पाकिस्तान ने किसी दूसरे देश के साथ ड्रोन हमलों की अनुमति देने वाला समझौता स्वीकार किया है और वो चाहकर भी ऐसे हमलों को रोक नहीं सकता, क्योंकि इस समझौते को तोड़ना संभव नहीं है.

पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने अफगान टीम से इस बात पर सहमत होने को कहा है कि टीटीपी के हमलों के दौरान इस्लामाबाद को अफगानिस्तान के अंदर हमले करने का अधिकार है. सूत्र ने बताया कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल अव्यवस्थित दिखाई दिया, कोई सुसंगत तर्क नहीं दे रहा था और बातचीत से पीछे हटने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा था.

टीटीपी के खिलाफ अफगान पर हमले करना चाहता है पाक

टोलो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, एक समय तो उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान से यह भी अनुरोध किया कि वह टीटीपी के हमलों के जवाब में अफ़ग़ानिस्तान की ज़मीन पर हमला करने के पाकिस्तान के अधिकार को स्वीकार करे. बता दें कि ये रिपोर्ट पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक रणनीतिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने के महीने भर बाद आई है, जिसमें किसी भी बाहरी खतरे के खिलाफ पारस्परिक रक्षा और सैन्य तथा आर्थिक संबंधों को गहरा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी.

डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में इस्लामाबाद ने अमेरिका के साथ अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को मजबूत किया है. हाल ही में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ट्रंप से मिलने ओवल ऑफिस गए थे.

