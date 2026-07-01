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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वतालिबान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, अफगानिस्तान ने PAK आर्मी की एयरस्ट्राइक का लिया बदला, कहा- 'ISIS के आतंकी...'

तालिबान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, अफगानिस्तान ने PAK आर्मी की एयरस्ट्राइक का लिया बदला, कहा- 'ISIS के आतंकी...'

Afghanistan Airstrike Pakistan: तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है. दावा किया कि उनके निशाने पर इस्लामिक स्टेट से जुड़े इस्लामिक स्टेट खोरासान (आईएसआईएस-के) के अड्डे थे.

Written By : शिवांक मिश्रा |  Updated at : 01 Jul 2026 08:52 AM (IST)
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पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का अफगानिस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है. अफगान सेना ने कल (30 जून) देर रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में घुसकर एयर स्ट्राइक की. तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है. दावा किया कि उनके निशाने पर इस्लामिक स्टेट से जुड़े इस्लामिक स्टेट खोरासान (आईएसआईएस-के) के अड्डे थे.

पाकिस्तान ने सोमवार (29 जून) की रात अफगानिस्तान के तीन प्रांतों में एयरस्ट्राइक की की थी. तालिबान शासन के मुताबिक हमलों में 36 आम नागरिकों की मौत हुई थी, इसी के जवाब में 30 जून देर रात 11 बजे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत में जवाबी एयरस्ट्राइक की.

अफगान रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी

अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके जानकारी दी कि बलूचिस्तान के पिशनी जिले के सरनान बाजार इलाके में जिस इमारत पर अफगान सेना ने ड्रोन स्ट्राइक की थी, वो वैश्विक आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट खोरासान (ISKP) और 'उपद्रवी एवं भ्रष्ट' नेटवर्क का जाइंट कैम्प था.

उधर, पाकिस्तान से सामने आई रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये स्ट्राइक जिस इमारत पर हुई थी, वो असल में एक स्कूल था. जहां पर अफगान सेना के पूर्व सैनिक रहते थे और अफगान सेना के हमले में 3 पूर्व सैनिक घायल हुए हैं. असल में ये पूर्व सैनिक अहमद मसूद जूनियर की नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट (NRF) में तालिबान के टेकओवर के बाद शामिल हो गए थे और पाकिस्तान ने इन्हें 2023 में पनाह और कैम्प दिए थे.

अफगानिस्तान बीते कई साल से सबूत पेश करता रहा है कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट (NRF) और ISKP इकट्ठा अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं और ISI ने इनकी जॉइंट ब्रिगेड बनायी है.

ISKP के कैम्प को निशाना बनाने का दावा

बलूचिस्तान के अलावा अफगान सेना ने जानकारी दी कि उसने खैबर पख्तूनख़्वाह प्रांत के कंबर खेल और चित्राल में मौजूद ISKP के कैम्प पर हमला किया था, हालांकि इन दोनों जगहों पर सफल हमले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पेशावर के पास हसन खेल इलाके में एक मकान पर ड्रोन जरूर गिरा है. जिसमें 1 महिला की मौत हो गई और 6 लोग घायल हैं, जिनका पेशावर में स्थित अस्पताल में इलाज चल रहा है.

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अफगानिस्तान का ड्रोन स्ट्राइक से इनकार

जानकारी के मुताबिक पेशावर के हसन खेल में ड्रोन रिहायशी मकान के ऊपर एयर डिफेंस इंटरसेप्ट की वजह से गिरा है, जिसकी वजह से घर में ड्रोन और इंटरसेप्टर मिसाइल दोनों का मलबा जा गिरा और इसी वजह से काफी नुकसान हुआ है. इसी तरह रात में बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में भी एक मकान में ड्रोन आकर गिरा था, हालांकि, इस ड्रोन स्ट्राइक की जिम्मेदारी अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने नहीं ली है और इस ड्रोन स्ट्राइक में कोई हताहत भी नहीं हुआ है. 

नागरिक ठिकानों को नहीं बनाया निशाना - अफगान रक्षा मंत्रालय

अफगान रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में दावा किया कि सभी हमले बिल्कुल सटीक थे और कहीं पर भी नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया. ऐसे में देखना होगा की कल रात अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान पर किए गए हमले रुकते हैं या फिर अफगानिस्तान आगे भी हमले जारी रखता है और फिर इन हमलों का पाकिस्तानी सेना कैसे जवाब देती है.

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About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 01 Jul 2026 07:46 AM (IST)
Tags :
Afghanistan News Breaking News Abp News PAKISTAN NEWS Afghanistan Air Strike
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