ग्रीस में अचानक हवाई सेवाओं पर रोक, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बड़ी संख्या पर यात्री फंसे, ये रही वजह?
ग्रीस में रविवार को अचानक हवाई सेवाएं निलंबित करनी पड़ी है. इसकी वजह रेडियो फ्रीक्वेंसी में आई तकनीकी गड़बड़ी. कई फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया.
दक्षिण-पूर्वी यूरोप के देश ग्रीस यानी यूनान में रविवार को अचानक हवाई सेवाएं प्रभावित हो गईं. इससे देश के कई हवाई अड्डों पर उड़ानों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई. ग्रीस के सरकारी टीवी चैनल और नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने इसकी जानकारी दी है. इसके पीछे की वजह रेडियो फ्रीक्वेंसी से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुई है. फिलहाल, इस गड़बड़ी की सटीक वजह सामने नहीं आई है.
ग्रीस के सरकारी ब्रॉडकास्टर ERT ने बताया, 'देशभर के हवाई अड्डों पर आगमान और प्रस्थान स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे से निलंबित है. इससे एलेफ्थेरियोस वेनिजेलोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं.'
कई फ्लाइट्स को किया गया डायवर्ट
ईआरटी की मानें तो कई उड़ानों को पड़ोसी देशों की ओर डायवर्ट किया जा रहा है. इजरायल में हवाई अड्डा प्राधिकरणों के प्रवक्ता ने कहा है कि ग्रीस का हवाई क्षेत्र स्थानीय समयानुसार शाम 4 बजे तक बंद रहेगा. यात्रियों को आगमन और प्रस्थान दोनों में देरी की आशंका है.
ग्रीस के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा, 'एथेंस फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन (FIR) से होकर कुछ उड़ानें जारी हैं, लेकिन सुरक्षा उपाय के तौर पर हवाई अड्डे के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं.'
🚨 #BREAKING Severe air traffic disruptions due to a communications failure in #Greek #ATC, #Athens & #Makedonia #FIR, causing major delays. #Greece has declared Zero Rate airspace until 14:00utc#Aviation #Greece #AirTraffic #Flights@fl360aero @OnDisasters @flightradar24 pic.twitter.com/1yRxUNWarw— Aviation News Israel (@AviationNewsIL) January 4, 2026
देशभर में टेकऑफ और लैंडिंग पर रोक लगाई गई
जानकारी के मुताबिक, तकनीकी गड़बड़ी सामने आने के बाद देशभर के एयरपोर्ट्स पर टेकऑफ और लैंडिंग पर रोक लगाई गई है. सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया है. इनके अलावा जो इंटरनेशनल उड़ानें थीं, जो ग्रीस के हवाई क्षेत्र से सिर्फ गुजर रही थीं, उन्हें सीमित रूप से अनुमति दी गई है.
आने वाली कुछ ओवर फ्लाइट्स को टेक ऑफ किया गया
ग्रीस की तरफ से वहां के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने बताया कि एथेंस फ्लाइट इन्फोर्मेंशन रिजन के तहत आने वाली कुछ ओवर फ्लाइट्स को संभाला जा रहा था. वहीं, अन्य एयरपोर्ट ऑपरेशन पर पाबंदियां लगी रहीं. फिलहाल रेडियो फ्रीक्वेंसी में आई तकनीकी समस्या की जांच चल रही है. जबतक पूरी तरह सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक उड़ान सेवाओं में सावधानी बरती जाएगी.
