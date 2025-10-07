संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अबू धाबी हवाई अड्डे पर सोमवार (06 अक्टूबर) को एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इसमें एक अफ्रीकी-अमेरिकी व्यक्ति, महिलाओं के समूह के साथ प्राइवेट जेट से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि यह व्यक्ति दक्षिणी अफ्रीका के एस्वातिनी (पूर्व स्वाज़ीलैंड) के राजा मस्वाती तृतीय हैं.

हवाई अड्डे पर लॉकडाउन

राजा मस्वाती अपनी 15 पत्नियों, 35 से ज़्यादा बच्चों और लगभग 100 सेवकों के साथ आए. इतने बड़े कुनबे के कारण सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई. इसके बाद हवाई अड्डे के तीन टर्मिनल अस्थायी रूप से बंद कर लॉकडाउन लगाया गया. उनकी यूएई यात्रा का उद्देश्य आर्थिक समझौतों पर चर्चा बताई जा रही है. सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बातचीत की जा रही है.

शाही दिखावट का वायरल वीडियो

वीडियो में राजा मस्वाती तेंदुए प्रिंट वाली पारंपरिक पोशाक में दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनकी पत्नियां चटकीले, रंग-बिरंगे अफ्रीकी परिधान पहने हैं. उनके 100 सदस्यीय दल शाही सामान और रसद प्रबंधन में व्यस्त थे. वीडियो इंस्टाग्राम हैंडल fun_factorss से शेयर किया गया और सोशल मीडिया पर कई मीम्स बन रहे हैं, जिसमें लोग राजा के कुनबे की तुलना पूरे गांव से कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर यूजर्स भी अपना-अपना रिएक्शन दे रहे हैं.

राजा मस्वाती का परिवार और संपत्ति

गौरतलब है कि राजा मस्वाती तृतीय 1986 से एस्वातिनी पर शासन कर रहे हैं. उनकी वर्तमान में 15 पत्नियां और 35 से अधिक बच्चे हैं. उनके पिता की 70 से अधिक पत्नियां थीं, और कुल 210 से अधिक बच्चे और लगभग 1,000 नाती-पोते थे. मस्वाती तृतीय दुनिया के सबसे धनी सम्राटों में गिने जाते हैं, जिनकी अनुमानित कुल संपत्ति 1 अरब डॉलर से अधिक है.