अमेरिकी राजनीति में एक ऐसा पल आया है जो शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो. मिशिगन से नवनिर्वाचित डेमोक्रेटिक सीनेटर अब्दुल एल-सईद ने अपनी जीत के भाषण में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को सीधे संबोधित करते हुए कहा, 'जेडी, हबीबी, इसमें एक लजीज विरोधाभास है कि संविधान के तहत तुम्हें ही जनवरी में मेरी शपथ दिलानी है.' यह सिर्फ एक राजनीतिक तंज नहीं है, बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक और राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत है. एक ऐसे चुनाव अभियान के बाद, जिसमें एल-सईद को उनके नाम और मुस्लिम पहचान के आधार पर निशाना बनाया गया था, यह तंज उन तमाम हमलों का एक करारा जवाब है.

तो 'हबीबी' का क्या मतलब है, तंज क्यों दिया गया और इसका राजनीतिक अहमियत कितनी है...

'हबीबी' का मतलब क्या है?

'हबीबी' अरबी भाषा का एक प्यार से पुकारा जाने वाला शब्द है, जिसका मतलब 'मेरा प्यार' या 'मेरा प्रिय' होता है. यह अरबी मूल शब्द 'हुब्ब' (हब) से निकला है, जिसका अर्थ 'प्यार' है. 'हबीब' का मतलब 'प्रिय व्यक्ति' होता है, और आखिर में लगा 'ई' व्यक्तिवाचक सर्वनाम इसे 'मेरा प्रिय' बना देता है. इसका स्त्रीलिंग रूप 'हबीबती' है.

आम बोलचाल में इसका इस्तेमाल दोस्तों, परिवार और जीवनसाथी के लिए किया जाता है, जिसका मतलब 'मेरे दोस्त' या 'मेरे प्रिय' तक हो सकता है. एल-सईद ने इसी स्नेहसूचक शब्द का इस्तेमाल मजाकिया अंदाज से किया, ताकि यह साफ हो जाए कि उन्होंने अपनी अरब विरासत को अपमान का कारण नहीं, बल्कि ताकत बनाया है.

यह तंज क्यों दिया गया?

यह तंज उस कटु चुनाव अभियान की प्रतिक्रिया है जिसमें रिपब्लिकन नेताओं ने एल-सईद पर व्यक्तिगत हमले किए थे. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके नाम का मजाक उड़ाया और उन्हें 'जिहादी' कहा. वहीं, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एल-सईद को 'कट्टरपंथी चरमपंथी' और 'साइकोपैथ' तक कह डाला था.

एल-सईद ने अपनी जीत के भाषण में इस 'लजीज विरोधाभास' की ओर इशारा किया. संविधान के तहत, जनवरी 2027 में नए कांग्रेस के शपथ ग्रहण के समय, उपराष्ट्रपति वेंस को ही उन्हें शपथ दिलानी होगी.

उन्होंने वेंस के ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने का जिक्र करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन (जहां से एल-सईद पढ़े हैं) की स्पोर्ट्स टीम को लेकर भी तंज कसा. ट्रंप के लिए उन्होंने कहा, 'डोनाल्ड, मुझे पता है तुम्हें मेरा नाम बोलने में दिक्कत होती है. तो जनवरी में जेडी के शपथ दिलाने के बाद, तुम बस मुझे 'सीनेटर' कह सकते हो.'

राजनीतिक महत्व क्या है?

यह तंज सिर्फ व्यक्तिगत बदले की भावना नहीं है, बल्कि इसके कई गहरे राजनीतिक अर्थ हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि एल-सईद अमेरिकी इतिहास में सीनेट के लिए चुने गए पहले मुस्लिम हैं. मिशिगन जैसे अहम स्विंग स्टेट में जीत, जिसे ट्रंप ने सिर्फ दो साल पहले जीता था, डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रोग्रेसिव धड़े के लिए एक बड़ी सफलता है.

अरब सेंटर वाशिंगटन डीसी के एनालिस्ट रामी खौरी के मुताबिक, इस नतीजे का 'अरब-विरोधी और इस्लाम-विरोधी भावनाओं को कम करने पर बड़ा असर पड़ेगा.'

एल-सईद ने अपनी जीत को सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि उन सभी परिवारों की जीत बताया जिन्हें यह समझाना मुश्किल हो रहा था कि राष्ट्रपति किसी का नाम या धर्म क्यों उड़ाता है. उनका संदेश साफ था, 'उन्हें कल बता देना कि बुरे लोग हार गए.' यह बयान उस समय और भी मायने रखता है जब ट्रंप ने खुद कहा था, 'मैं राष्ट्रपति हूं, मैं उसे जो चाहूं बुला सकता हूं.'

El nuevo Senador musulmán de Michigan, Abdul El-Sayed, le dijo a J.D. Vance: “J.D., habibi, hay una deliciosa ironía en el hecho de que estás constitucionalmente obligado a juramentarme en enero”. La humillación es total. https://t.co/JCQ3xgWB7d — Martín Dandach (@MartinDandach) November 4, 2026

नाम और पहचान को बनाया हथियार

अब्दुल एल-सईद का 'हबीबी' वाला तंज एक साधारण राजनीतिक चुटकी से कहीं बढ़कर है. यह उस राजनीति का जवाब है जो नाम और पहचान को हथियार बनाती है. एक ऐसे चुनाव के बाद जिसमें उन्हें 'जिहादी' और 'साइकोपैथ' कहा गया. उन्होंने अपनी अरब विरासत के शब्द को व्यंग्य का हथियार बनाकर दिखा दिया कि जिस भाषा से उन्हें डराया जा रहा था, वही उनकी ताकत है.

संविधान का वह प्रावधान, जिसके तहत उन्हें शपथ दिलाने का काम उनके राजनीतिक विरोधी के हाथ में है, इस कहानी का सबसे मीठा और 'लजीज' मोड़ है.