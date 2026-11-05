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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारतीय पत्नी पर अमेरिकी सीनेटर अब्दुल अल सैयद बोले, 'अरब से ज्यादा देसी हूं'

भारतीय पत्नी पर अमेरिकी सीनेटर अब्दुल अल सैयद बोले, 'अरब से ज्यादा देसी हूं'

अमेरिका के नवनिर्वाचित सीनेटर अब्दुल अल-सैयद का अपनी भारतीय पत्नी और दक्षिण भारतीय ससुराल को लेकर दिया गया मजाकिया बयान वायरल हो रहा है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 05 Nov 2026 03:03 PM (IST)
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अमेरिका में नवनिर्वाचित सीनेटर  अब्दुल अल-सैयद का अपनी भारतीय पत्नी और ससुराल को लेकर दिया गया मजाकिया बयान चर्चा में है. उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि मिस्र से आए उनके एक चाचा ने भारतीय मूल की महिला से शादी करने पर उनसे सवाल किया था. इस पर उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि अब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अल-सैयद ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह 20 साल से दक्षिण भारतीय परिवार में शादीशुदा हैं और अब उन्हें लगता है कि वह अरब से ज्यादा भारतीय हो गए हैं. उन्होंने यह भी कहा, ''सब लोग अरबों से ज्यादा देसी लोगों को पसंद करते हैं.''

 

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भारतीय महिला से शादी पर चाचा ने पूछा था सवाल

 अब्दुल अल-सैयद ने पॉडकास्ट में अपनी शादी से जुड़ा एक पुराना किस्सा साझा किया. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने डॉ. सारा जुकाकू से शादी की, तो मिस्र से आए उनके एक चाचा ने हैरानी जताई. चाचा ने उनसे कहा, ''मिस्र में 8 करोड़ लोग हैं और तुमने शादी करने के लिए एक भारतीय महिला ही चुनी?''

इस पर अल-सैयद ने मजाकिया जवाब देते हुए कहा, ''चाचा, वहां एक अरब लोग हैं. ऐसे में आंकड़ों के हिसाब से इसकी संभावना काफी ज्यादा थी.'' उनके इस जवाब पर पॉडकास्ट में मौजूद लोग हंस पड़े. इसी बातचीत में उन्होंने कहा कि दक्षिण भारतीय परिवार में शादी के 20 साल बाद वह खुद को अरब से ज्यादा भारतीय महसूस करते हैं.

कौन हैं सारा जुकाकू? कर्नाटक के भटकल से जुड़ा है परिवार

अब्दुल अल-सैयद की पत्नी डॉ. सारा जुकाकू भारतीय मूल के मुस्लिम परिवार से आती हैं. उनका परिवार कर्नाटक के तटीय कस्बे भटकल से जुड़ा है, जो मंगलुरु से करीब 140 किलोमीटर दूर है. सारा पेशे से मनोचिकित्सक हैं और उनका जन्म मिशिगन में भारतीय मूल के प्रवासी परिवार में हुआ था.

सारा के परिवार का भटकल में खासा योगदान रहा है. उनके दादा जुकाकू शम्सुद्दीन मैसूर राज्य में तत्कालीन मुख्यमंत्री बीडी जत्ती के कार्यकाल में वित्त विभाग के उपमंत्री रह चुके थे. उन्हें भटकल क्षेत्र का पहला वकील भी माना जाता है. इलाके में बिजली पहुंचाने समेत कई विकास कार्यों में उनका योगदान रहा है.

सारा के पिता डॉ. तैयब जुकाकू ने बेंगलुरु से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी. बाद में वह अमेरिका चले गए. वह इस्लामिक सोसायटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका से भी जुड़े रहे और इसकी संस्थापक समिति में शामिल थे.

यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में हुई थी मुलाकात

अब्दुल अल-सैयद और सारा की मुलाकात यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में पढ़ाई के दौरान हुई थी. दोनों मुस्लिम स्टूडेंट्स एसोसिएशन से जुड़े थे. मई 2006 में दोनों ने शादी कर ली. उनकी दो बेटियां हैं, जिनके नाम एमिली और सरीन हैं. अब्दुल के चुनाव प्रचार के दौरान भी सारा कई बार अपने मजाकिया अंदाज को लेकर चर्चा में रहीं. एक चुनावी रैली में उन्होंने मंच से कहा था, ''उन्हें कोई नहीं बताता कि क्या करना है, सिवाय मेरे.'' उनकी इस बात पर वहां मौजूद लोग हंस पड़े थे.

राजनीतिक करियर में भी बड़ी वापसी

अब्दुल अल-सैयद की चुनावी जीत उनके राजनीतिक करियर में बड़ी वापसी मानी जा रही है. करीब आठ साल पहले उन्हें मिशिगन के डेमोक्रेटिक गवर्नर चुनाव में दोहरे अंकों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद उन्होंने पार्टी के प्राइमरी चुनाव में एक ऐसे उम्मीदवार को हराकर सबको चौंका दिया, जिसे पार्टी के बड़े नेताओं का समर्थन हासिल था. इस मुकाबले में उनके प्रतिद्वंद्वी ने उनसे करोड़ों डॉलर ज्यादा खर्च किए थे.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 05 Nov 2026 03:02 PM (IST)
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