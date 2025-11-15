हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Pakistan Blast: पाकिस्तान के हैदराबाद में बड़ा धमाका, चारों ओर धुंआ ही धुंआ, कई लोगों की मौत; Video

Pakistan Blast: पाकिस्तान के हैदराबाद में बड़ा धमाका, चारों ओर धुंआ ही धुंआ, कई लोगों की मौत; Video

Pakistan Blast: इस भीषण धमाके के पीछे का कारण हैदराबाद के लतीफाबाद इलाके में स्थित पटाखे बनाने की फैक्ट्री को बताया गया. उसी फैक्ट्री में अचानक आग लग गई थी, जिसके कारण यह बड़ा धमाका हो गया.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 15 Nov 2025 10:53 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर में शनिवार (15 नवंबर, 2025) को बड़ा धमाका हुआ है. यह जोरदार धमाका हैदराबाद शहर के लतीफाबाद इलाके में मोची गोठ एयरपोर्ट के पास हुआ है, जिसमें अब तक 6 लोग मारे गए हैं और 23 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं.

धमाके के पीछे का असली कारण अभी तक अज्ञात है. हालांकि, पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, हैदराबाद के लतीफाबाद इलाके में पटाखे बनाने की फैक्ट्री स्थित है. उसी फैक्ट्री में अचानक आग लग गई थी, जिसके कारण यह बड़ा धमाका हो गया.

धमाके के बाद इलाके में मची अफरातफरी

हैदराबाद के लतीफाबाद इलाके में हुआ यह धमाका इतना जोरदार था कि एक इमारत पूरी तरह से ढह गई. वहीं, इस धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई. इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक इमारत पूरी तरह से टूटी हुई और ध्वस्त नजर आ रही है. इसके अलावा, वीडियो में इमारत से निकलता हुआ धुंए का गुबार भी दिखाई दे रहा है.

घटनास्थल पर पहुंचे दमकल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी

पाकिस्तान के हैदराबाद में हुए इस भयानक विस्फोट के बाद सामने आए वीडियो में दमकल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर नजर आए. अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद लोगों से हादसे की जानकारी ले रहे थे और आवश्यक कार्रवाई करते दिखाई दे रहे थे. इसके अलावा, जिस जगह पर यह भीषण धमाका हुआ वहां आसपास में लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई.

प्रत्यक्षदर्शी घटना का निकाल रहे फोटो और वीडियो

इस भयानक हादसे के बाद इलाके में सैंकड़ों की संख्या में मौजूद लोग अपने मोबाइल कैमरे से घटना और घटनास्थल की तस्वीरें और वीडियो निकालते हुए भी नजर आए. वहीं, सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने इस घटना के फोटो और वीडियोज शेयर कर इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं.  

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Published at : 15 Nov 2025 10:52 PM (IST)
Hyderabad Pakistan Blast Pakistan Mochi Goth Airport
Embed widget