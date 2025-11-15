पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर में शनिवार (15 नवंबर, 2025) को बड़ा धमाका हुआ है. यह जोरदार धमाका हैदराबाद शहर के लतीफाबाद इलाके में मोची गोठ एयरपोर्ट के पास हुआ है, जिसमें अब तक 6 लोग मारे गए हैं और 23 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं.

धमाके के पीछे का असली कारण अभी तक अज्ञात है. हालांकि, पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, हैदराबाद के लतीफाबाद इलाके में पटाखे बनाने की फैक्ट्री स्थित है. उसी फैक्ट्री में अचानक आग लग गई थी, जिसके कारण यह बड़ा धमाका हो गया.

धमाके के बाद इलाके में मची अफरातफरी

हैदराबाद के लतीफाबाद इलाके में हुआ यह धमाका इतना जोरदार था कि एक इमारत पूरी तरह से ढह गई. वहीं, इस धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई. इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक इमारत पूरी तरह से टूटी हुई और ध्वस्त नजर आ रही है. इसके अलावा, वीडियो में इमारत से निकलता हुआ धुंए का गुबार भी दिखाई दे रहा है.

⚡ BREAKING: A powerful explosion has been reported in Hyderabad, Sindh, Pakistan. Building collapses, several people reported buried under rubble



The blast occurred near the Machi Goth airport area, with tremors felt across a wide radius.ore details awaited. https://t.co/12bBqqNShX pic.twitter.com/RJe6RprP5W — OSINT Updates (@OsintUpdates) November 15, 2025

घटनास्थल पर पहुंचे दमकल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी

पाकिस्तान के हैदराबाद में हुए इस भयानक विस्फोट के बाद सामने आए वीडियो में दमकल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर नजर आए. अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद लोगों से हादसे की जानकारी ले रहे थे और आवश्यक कार्रवाई करते दिखाई दे रहे थे. इसके अलावा, जिस जगह पर यह भीषण धमाका हुआ वहां आसपास में लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई.

प्रत्यक्षदर्शी घटना का निकाल रहे फोटो और वीडियो

इस भयानक हादसे के बाद इलाके में सैंकड़ों की संख्या में मौजूद लोग अपने मोबाइल कैमरे से घटना और घटनास्थल की तस्वीरें और वीडियो निकालते हुए भी नजर आए. वहीं, सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने इस घटना के फोटो और वीडियोज शेयर कर इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं.

