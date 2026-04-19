US के लुइसियाना में भीषण गोलीबारी, 14 साल तक के 8 बच्चों की मौत, संदिग्ध का एनकाउंटर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom लुइसियाना में आठ बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

हमलावर ने 10 लोगों को निशाना बनाया, सभी बच्चे थे।

भागते समय हमलावर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।

पुलिस ने चश्मदीदों से तस्वीरें, वीडियो साझा करने की अपील की।

अमेरिका के लुइसियाना राज्य के श्रेवेपोर्ट शहर में रविवार (19 अप्रैल, 2026) की सुबह एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां अलग-अलग घरों में घरेलू विवाद से जुड़ी गोलीबारी में एक हमलावर ने आठ बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी.

श्रेवेपोर्ट के पुलिस चीफ वेन स्मिथ ने बताया कि मरने वाले आठ बच्चों की उम्र एक साल से लेकर करीब 14 साल के बीच थी. इस हमले में कुल 10 लोगों को गोली मारी गई. उन्होंने कहा कि हमलावर के भागने के बाद पुलिस ने उसका पीछा, जिसमें उसकी भी मौत हो गई.

संदिग्ध और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़

एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, स्मिथ ने कहा कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने मौके से भागने की कोशिश की और इस दौरान उसने एक कार चोरी कर ली. पुलिस ने उसका पीछा किया, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में पुलिस ने उस पर गोली चलाई, जिसमें आरोपी की मौत हो गई.

स्मिथ ने कहा कि वे अभी भी घटनास्थल पर जांच कर जानकारी जुटा रहे हैं, जो तीन अलग-अलग जगहों तक फैला हुआ है, जिससे जांच और भी मुश्किल हो गई है. उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को गोली मारी गई, उनमें से कुछ हमलावर के रिश्तेदार भी शामिल थे.

पुलिस ने आम लोगों से की अपील

रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस प्रमुख ने कहा कि यह एक असाधारण और बेहद गंभीर घटनास्थल है, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा. लुइसियाना स्टेट पुलिस ने बताया कि उनके जासूसों को श्रेवेपोर्ट पुलिस ने जांच में शामिल होने के लिए कहा है. एक बयान में राज्य पुलिस ने कहा कि रविवार सुबह बोसियर सिटी तक चली पुलिस कार्रवाई के दौरान किसी भी अधिकारी को चोट नहीं आई.

राज्य पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास इस घटना से जुड़ी कोई भी तस्वीर, वीडियो या अन्य जानकारी हो, तो वे जांच अधिकारियों के साथ साझा करें, ताकि मामले की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके. यह घटना पूरे क्षेत्र में गहरा सदमा और शोक का माहौल पैदा कर रही है.

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