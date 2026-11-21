शनिवार 21 नवंबर 2026 को दक्षिण-पूर्व एशियाई देश तिमोर-लेस्ते की राजधानी दिली से 226 किलोमीटर (140 मील) उत्तर-पूर्व में बांदा सागर में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया. यह भूकंप 117 किलोमीटर की गहराई पर आया था.

USGS की खबर के अनुसार, दक्षिण-पूर्व एशिया में तिमोर-लेस्ते के उत्तर-पूर्व में लगभग 65 मील दूर बांदा सागर में, सुबह 4:30 बजे ET (स्थानीय समयानुसार शाम 6:30 बजे) के ठीक बाद 6.8 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप का केंद्र जमीन की सतह से लगभग 90 मील नीचे था, लेकिन इसके झटके राजधानी दिली के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व में लगभग 400 मील दूर ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में भी महसूस किए गए. नुकसान या चोट लगने की कोई तत्काल खबर नहीं मिली है.

News Alert! Earthquake of magnitude 6.8 hits 103 km NE of Lospalos, Timor Leste. (Source: USGS) https://t.co/3oOKjT5PON — Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2026

भूकंप प्रभावित क्षेत्र में तिमोर

दक्षिण-पूर्व एशिया का यह देश, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित तिमोर द्वीप को इंडोनेशिया के साथ साझा करता है. तिमोर-लेस्ते 'पैसिफिक रिंग ऑफ फायर' पर स्थित है. यह प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला 25,000 मील लंबा एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें कई ज्वालामुखी और भूकंपीय जोन शामिल हैं. दुनिया के लगभग 90% भूकंप इसी इलाके में आते हैं.

इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास एक द्वीपीय देश तिमोर-लेस्ते

तिमोर-लेस्ते, जिसे पूर्वी तिमोर के नाम से भी जाना जाता है और जिसका आधिकारिक नाम 'डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर-लेस्ते' है, दक्षिण-पूर्व एशिया का एक देश है. इसमें तिमोर द्वीप का पूर्वी आधा हिस्सा, द्वीप के उत्तर-पश्चिम में स्थित ओकुसी (Oecusse) का तटीय क्षेत्र, तथा अताउरो और जाको द्वीप शामिल हैं. इसका कुल क्षेत्रफल 15,007 वर्ग किलोमीटर (5,794 वर्ग मील) है. तिमोर-लेस्ते की पश्चिमी सीमा इंडोनेशिया से लगती है; वहीं, तिमोर सागर के पार दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया इसका पड़ोसी देश है. तिमोर के उत्तरी तट पर स्थित 'दिली' (Dili) इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है.

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