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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप और नेतन्याहू को मारने वाले को 5.8 करोड़ डॉलर का इनाम! ईरान में तैयार हो रहा 'खतरनाक प्लान'

ट्रंप और नेतन्याहू को मारने वाले को 5.8 करोड़ डॉलर का इनाम! ईरान में तैयार हो रहा 'खतरनाक प्लान'

US-Iran War: ईरानी सांसद अब एक ऐसे बिल लाने पर विचार कर रहे हैं, जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को मारने वाले को 5.8 करोड़ डॉलर का इनाम दिया जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 20 May 2026 08:09 AM (IST)
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शांति की कोशिशों के बीच एक बार फिर ईरान और अमेरिका में तनाव बढ़ता दिख रहा है. एक तरफ यूएस प्रेसिडेंट ईरान को फिर से हमले की धमकी दे रहे हैं तो वहीं, ईरानी सांसद अब एक ऐसे बिल लाने पर बात कर रहे हैं, जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को मारने वाले को 5.8 करोड़ डॉलर का इनाम दिया जाएगा.

संसद में वोटिंग की तैयारी

ईरानी मीडिया के हवाले से अधिकारियों ने बताया कि सांसद एक कानून पर वोटिंग करने की तैयारी कर रहे हैं. इसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू या अमेरिकी सैन्य कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर को मारने वाले को यह भारी-भरकम इनामी राशि दी जाएगी.

ईरान की राष्ट्रीय सुक्षा समिति के अध्यक्ष इब्राहिम अजीजी ने सरकारी टीवी चैनल पर बताया कि इस बिल का नाम 'इस्लामिक गणराज्य के सैन्य और सुरक्षा बलों द्वारा जवाबी कार्रवाई' ( Reciprocal action by military and security forces of Islamic Republic) रखा गया है.

क्या बोले अजीजी?

अजीजी ने कहा, 'हमारा मानना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति, इजरायल के प्रधानमंत्री और अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) के कमांडर को निशाना बनाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए.' उन्होंने इस प्रस्ताव को फरवरी में ईरान पर हुए हमलों के दौरान ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत से जोड़ा.

उन्होंने कहा, 'यह हमारा अधिकार है. जैसे हमारे इमाम शहीद हुए, वैसे ही किसी भी मुस्लिम या स्वतंत्र व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति से निपटना चाहिए.' यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब तेहरान को डर है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई पर भी हमला हो सकता है.

'शुक्रवार, शनिवार या रविवार...' ईरान में फिर मचेगी तबाही! ट्रंप ने बता दिया किस दिन होगा सबसे बड़ा हमला

ईरान के एक सांसद और धर्मगुरु महमूद नबावियन ने भी कहा कि ईरानी संसद जल्द ही इस बात पर चर्चा करेगी कि ट्रंप और नेतन्याहू को 'जहन्नुम भेजने' वाले को क्या इनाम दिया जाए.

अमेरिका-ईरान में बढ़ी तनातनी

शांति की कोशिशों के बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बढ़ती नजर आ रही है. दोनों ओर से एक-दूसरे पर तीखी बयानबाजी जारी है. डोनाल्ड ट्रंप तो समझौता न होने पर ईरान पर हमले की संभावित तारीख का भी ऐलान कर चुके हैं. वहीं, ईरानी ने पलटवार करते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनके देश या नेतृत्व पर भविष्य में कोई हमला हुआ तो इसका 'तबाही मचाने वाला' जवाब दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें - ईरान-US टेंशन के बीच भारत आ रहे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, क्या है विजिट का मकसद, हो गया खुलासा

 

Published at : 20 May 2026 07:49 AM (IST)
Tags :
DONALD Trump US Iran War IRAN Netanyah Us President
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