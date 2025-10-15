हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकाबुल में हुए धमाके में 5 मासूमों की मौत, 40 से ज्यादा घायल; पाकिस्तान का दावा- ‘हमने की थी एयरस्ट्राइक’

काबुल में हुए धमाके में 5 मासूमों की मौत, 40 से ज्यादा घायल; पाकिस्तान का दावा- ‘हमने की थी एयरस्ट्राइक’

Kabul Blast: पाकिस्तानी की सेना ने काबुल के अलावा अफगानिस्तान के खोस्त और कंधार के इलाके में भी हमला किया, जिसमें कुल 12 लोगों की मौत हो गई औऱ 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 15 Oct 2025 10:47 PM (IST)
Preferred Sources

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को भारतीय समयानुसार शाम 4:38 बजे के आसपास बड़ा धमका हुआ, जिसके बाद हर तरफ आग और धुएं का गुब्बार उठ गया. ये धमाका काबुल के खैरखाना कोटल इलाके में हुआ था. धमाके की तस्वीरें सामने आने के ठीक बाद अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने 4:53 बजे जानकारी दी कि काबुल में हुए धमाके का पाकिस्तान-अफगानिस्तान युद्ध से लेना देना नहीं है और धमाका सड़क पर खड़े तेल के टैंकर में ब्लास्ट की वजह से हुआ है.

पाकिस्तानी सेना ने जारी किया हवाई वीडियो

धमाके के बाद हर तरफ आग और धुआं ही था, जिसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन करके फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगाई गईं, जिन्होंने आग पर काबू पाया. जिसके बाद जला हुआ तेल का टैंकर भी साफ-साफ दिख रहा था.

पाकिस्तान ने धमाके को लेकर किया दावा

इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने शाम 7 बजे एक हवाई वीडियो जारी की और दावा किया कि काबुल में धमाका उसके हवाई हमले की वजह से हुआ था, जिसमें उसने तहरीक-ए-तालिबान के ठिकाने को निशाना बनाया था.

पाकिस्तानी सेना ने काबुल पर किया हवाई हमला- अब्दुल्ला

पाकिस्तानी सेना के वीडियो जारी करने के ठीक बाद अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल घनी बरादर के कार्यालय के प्रमुख मुफ़्ती अब्दुल्ला आजम ने एक्स पर एक वीडियो साझा करके दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने जो हवाई स्ट्राइक काबुल पर किया था, वो स्थानीय लोगों के समूह पर किया था, जिसमें कई आम नागरिक मारे गए हैं और पाकिस्तान अपना बदला आम लोगों से ले रहा है. हालांकि, महज कुछ घंटे में अब्दुल्ला आजम ने एक्स साइट पर की गई अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया.

पाकिस्तानी हमले में अब तक 17 मासूमों की मौत, 140 से ज्यादा घायल

हालांकि, अफगानिस्तान की मीडिया ने काबुल के हमले की पुष्टि की है और जानकारी दी है कि पाकिस्तान ने काबुल में 2 जगह हवाई हमला उस समय किया था, जब दोनों देश सीजफायर पर बातचीत कर रहे थे.

पाकिस्तान के हमले पर इमरजेंसी अस्पताल की ओर से जारी बयान के मुताबिक, 5 लोगों की काबुल हमले में मौत हुई है और 40 से ज़्यादा लोग घायल हैं. काबुल के अलावा आज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ख़ोश्त और कंधार में भी रिहायशी इलाकों में हमला किया था, जिसमें 12 आम लोगों की मौत हुई है और 100 से ज़्यादा आम लोग घायल हैं. यानी बीते 24 घंटे में पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों में हमले की वजह से 17 मासूमों की जान जा चुकी है और 140 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं.

आम लोगों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की पुरानी आदत

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष में जहां शनिवार (11 अक्टूबर, 2025) को संघर्ष के पहले चरण में भी पाकिस्तान आम लोगों के घरों और बाज़ारों को निशाना बनाया था, तो आज बुधवार (15 अक्टूबर) भी पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही किया जबकि इसके उलट अफगानिस्तान की सेना ने संघर्ष में सिर्फ़ पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है.

वैसे ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान संघर्ष में इंसानी बस्तियों को निशाना बना रहा हो. कुछ इसी तरह की हरकत पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी की थी, जब भारत ने उसके एयरबेसों पर हमला किया था तो इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने भारत के रिहाइशी इलाकों को निशाना बनाया था. पिछले 50 दिनों में पाकिस्तानी सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अपने देश में ही 329 से ज़्यादा लोगों का कत्लेआम कर चुकी हैं.

यह भी पढ़ेंः घुटनों पर आई मुनीर आर्मी! PAK ने तालिबान के सामने लगाई गुहार, अफगानिस्तान ने किया सीजफायर का ऐलान

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 15 Oct 2025 10:47 PM (IST)
Tags :
Kabul Afghanistan Kandhar Pakistan PAKISTAN Army Khost
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पंखों में फिट होती हैं 9 मिसाइलें, आवाज से दोगुनी स्पीड... जानें कितना खतरनाक है तेजस Mk-1A फाइटर जेट?
पंखों में फिट होती हैं 9 मिसाइलें, आवाज से दोगुनी स्पीड... जानें कितना खतरनाक है तेजस Mk-1A फाइटर जेट?
दिल्ली NCR
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
विश्व
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी आसिम मुनीर की आर्मी; Video
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी मुनीर की आर्मी; Video
क्रिकेट
विराट या रोहित, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में किसका रिकॉर्ड बेहतर? हैरान करने वाले आंकड़े
विराट या रोहित, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में किसका रिकॉर्ड बेहतर? हैरान करने वाले आंकड़े
Advertisement

वीडियोज

Mini Countryman JCW All4 Walkaround | Auto Live
PPF vs Inflation vs Sensex: क्या आज भी PPF है सबसे सुरक्षित और फायदेमंद Investment Option?|
इस दिवाली Bumper छूट चाहिए? ये 5 Best Credit Cards करेंगे आपकी Online Shopping में धमाल!| Paisa Live
चांदी ₹2 Lakh पार! RecordBreak तेजी | Silver Shortage की सच्चाई | क्या अभी खरीदना चाहिए?|
Bollywood News: DE-DE प्यार 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज | ABP NWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंखों में फिट होती हैं 9 मिसाइलें, आवाज से दोगुनी स्पीड... जानें कितना खतरनाक है तेजस Mk-1A फाइटर जेट?
पंखों में फिट होती हैं 9 मिसाइलें, आवाज से दोगुनी स्पीड... जानें कितना खतरनाक है तेजस Mk-1A फाइटर जेट?
दिल्ली NCR
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
विश्व
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी आसिम मुनीर की आर्मी; Video
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी मुनीर की आर्मी; Video
क्रिकेट
विराट या रोहित, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में किसका रिकॉर्ड बेहतर? हैरान करने वाले आंकड़े
विराट या रोहित, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में किसका रिकॉर्ड बेहतर? हैरान करने वाले आंकड़े
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी से कम नहीं चंदा यादव
बिहार
Alinagar Vidhan Sabha: संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
हेल्थ
Cancer Vaccine: शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा कैंसर, जानें बाजार में कब तक आएगी सुपर वैक्सीन?
शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा कैंसर, जानें बाजार में कब तक आएगी सुपर वैक्सीन?
ट्रेंडिंग
तौबा तौबा सारा मूड खराब कर दिया! आइसक्रीम के साथ पराठा खाती दिखी लड़की, यूजर्स ने ले लिए मजे
तौबा तौबा सारा मूड खराब कर दिया! आइसक्रीम के साथ पराठा खाती दिखी लड़की, यूजर्स ने ले लिए मजे
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget