Israel Gaza Conflict: इजरायल और गाजा के बीच सीजफायर के 6 महीने बीत गए. अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है. इसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2025 के बीच गाजा में करीबन 38 हजार महिलाओं और लड़कियों की मौत हुई है. इनमें 22 हजार से 16 हजार लड़कियां शामिल है. इस रिपोर्ट मानव अधिकार की रक्षा करने वालों के कान खड़े कर दिए हैं.

संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) ने रिपोर्ट प्रकाशित की है. इसका टाइटल- द कॉस्ट ऑफ द वॉर इन गाजा ऑन वुमेन एंड गर्ल्स (The Cost of the War in Gaza on Women and Girls) है. इसमें कहा गया कि गाजा में युद्ध का महिलाओं और लड़कियों पर असर पड़ा है. हर दिन कम से कम 47 महिलाओं और लड़कियों की मौत हुई है. साथ ही यूएन वुमेन ने पूर्ण सीजफायर की अपील की है.

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साल 2025 से गाजा-इजरायल में सीजफायर

एपी में छपी खबर के मुताबिक, इजरायल और हमास के बीच सीजफायर ने दो साल से जारी युद्ध को रोक दिया था. इसे साल 2025 में लागू किया गया था. इसके बाद इजरायल की सेना ने गाजा के आधे से ज्यादा हिस्से वाले इलाके पर कब्जा कर लिया था. फिलहाल गाजा में छोटे से इलाके में रहने को मजबूर है. अबतक 750 से ज्यादा फिलीस्तनी मारे जा चुके हैं. इनमें चार इजरायली सैनिक मारे गए हैं.

2023 से 2025 के बीच अबतक 38 हजार से ज्यादा महिलाओं की मौत

शुक्रवार को प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया कि यूएन वुमेन की अधिकारी सोफिया कैल्टॉर्प ने कहा कि अक्टूबर 2023 और दिसंबर 2025 के बीच गाजा में 38 हजार से ज्यादा महिलाओं और लड़कियों की मौत हुई है. इसकी वजह इजरायल से हुई हवाई बमबारी और सैन्य ऑपरेशन हैं. इनके अलावा 11 हजार से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां घायल हुईं है. इन्हें जीवन भर की विकलांगता का सामना करना पड़ रहा है. वर्तमान में करीबन 79,000 महिलाएं और लड़कियां असुरक्षा का सामना कर रही हैं. ऐसे में महिलाओं और लड़कियों की स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी जरूरतों को असंभव बना दिया है.

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