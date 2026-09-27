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दक्षिण अफ्रीका के दो शहरों में अंधाधुध फायरिंग, 27 की मौत, 26 घायल
दक्षिण अफ्रीकी पुलिस इस मास शूटिंग को अंजाम देने वाले बंदूकधारियों की तलाश कर रही है. हालांकि, अभी तक मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी को कोई जानकारी सामने नहीं आई है.
दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन और जोहान्सबर्ग शहर में अंधाधुंध फायरिंग की दो अलग घटनाओं में कुल 27 लोगों की मौत हो गई है. साथ ही, इन हमलों में 26 लोग घायल हुए हैं. दक्षिण अफ्रीकी पुलिस इस मास शूटिंग को अंजाम देने वाले बंदूकधारियों की तलाश कर रही है. हालांकि, अभी तक मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी को कोई जानकारी सामने नहीं आई है और इन दोनों मास शूटिंग के घटनाओं के पीछे का असली मकसद भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है.
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