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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वदक्षिण अफ्रीका के दो शहरों में अंधाधुध फायरिंग, 27 की मौत, 26 घायल

दक्षिण अफ्रीका के दो शहरों में अंधाधुध फायरिंग, 27 की मौत, 26 घायल

दक्षिण अफ्रीकी पुलिस इस मास शूटिंग को अंजाम देने वाले बंदूकधारियों की तलाश कर रही है. हालांकि, अभी तक मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी को कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 27 Sep 2026 05:20 PM (IST)
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दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन और जोहान्सबर्ग शहर में अंधाधुंध फायरिंग की दो अलग घटनाओं में कुल 27 लोगों की मौत हो गई है. साथ ही, इन हमलों में 26 लोग घायल हुए हैं. दक्षिण अफ्रीकी पुलिस इस मास शूटिंग को अंजाम देने वाले बंदूकधारियों की तलाश कर रही है. हालांकि, अभी तक मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी को कोई जानकारी सामने नहीं आई है और इन दोनों मास शूटिंग के घटनाओं के पीछे का असली मकसद भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है.

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 27 Sep 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
Johannesburg Cape Town CRIME SOUTH AFRICA
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