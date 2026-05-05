हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वचीन के हुनान में पटाखा फैक्ट्री में भयानक धमाका, 26 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा लोग घायल

चीन के हुनान में पटाखा फैक्ट्री में भयानक धमाका, 26 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा लोग घायल

Explosion in China: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घटना में लापता लोगों की खोज और घायलों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करने के निर्देश दिए हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 05 May 2026 10:16 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की जांच और बचाव के निर्देश।

चीन के हुनान प्रांत स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भयानक विस्फोट में 26 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. यह विस्फोट इतना भीषण था कि अधिकारियों को फैक्ट्री के तीन किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी लोगों को बाहर निकालना पड़ा.

चीन के सरकारी मीडिया के हवाले से बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हुआशेंग पटाखा फैक्ट्री (Huasheng Fireworks Plant) हुनान प्रांत के दक्षिणी शहर लियूयांग में स्थित है, जहां सोमवार (4 मई, 2026) को दोपहर में हुए इस भयानक धमाके के बाद बचाव अभियान खत्म हो गया है. अधिकारियों ने 1,500 से ज्यादा आपातकालीन कर्मियों को तैनात किया. इसके साथ, कुत्तों, ड्रोन और रोबोट का भी इस्तेमाल किया गया. वहीं, मलबे में फंसे सात लोगों को बचा लिया गया है.

यह भी पढे़ंः 'हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन...', प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर अमेरिका ने ईरान को दे दी खुली धमकी

परिसर में थे दो बारूद के गौदाम, राहत कार्य में बन रहे थे परेशानी

रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस इस विस्फोट के कारणों की जांच कर रही है और कंपनी के जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ नियंत्रण उपाय किए गए हैं. अधिकारियों ने कहा कि फैक्ट्री परिसर में मौजूद बारूद से भरे दो गोदाम विस्फोट के बाद राहत और बचाव कार्य के दौरान काफी ज्यादा जोखिम पैदा कर रहे थे. बचाव टीमों ने आसपास के लोगों को सुरक्षित निकालने के साथ-साथ सेकेंडरी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इलाके को नम रखने जैसे उपाय भी किए.

रिपोर्ट के मुताबिक, धमाके का असर इतना ज्यादा था कि पास की एक रिहायशी बिल्डिंग की खिड़कियां तक टूट गई. इस विस्फोट में घायल हुए लोगों की उम्र 20 से 60 साल के बीच है और कई लोग विस्फोट के कारण उड़ते मलबे की चपेट में आने से हड्डियों की चोट के भी शिकार हुए हैं.

घायलों को बचाने के लिए करें हर संभव कोशिशः शी जिनपिंग

वहीं, इस भीषण विस्फोट के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों की खोज और घायलों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने हादसे की गंभीरता से जांच करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही है.

यह भी पढ़ेंः 'अगर कोई महिला अगली संयुक्त राष्ट्र प्रमुख चुनी जाती है तो हमें बेहद खुशी होगी', बोला चीन

Published at : 05 May 2026 10:16 PM (IST)
Tags :
Accident CHINA Hunan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन के हुनान में पटाखा फैक्ट्री में भयानक धमाका, 26 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा लोग घायल
चीन के हुनान में पटाखा फैक्ट्री में भयानक धमाका, 26 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा लोग घायल
विश्व
बंगाल में पहली बार बीजेपी की जीत पर यूएस से आया रिएक्शन, जानें ट्रंप ने PM मोदी से क्या कहा
बंगाल में पहली बार बीजेपी की जीत पर यूएस से आया रिएक्शन, जानें ट्रंप ने PM मोदी से क्या कहा
विश्व
'हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन...', प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर अमेरिका ने ईरान को दे दी खुली धमकी
'हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन...', प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर अमेरिका ने ईरान को दे दी खुली धमकी
विश्व
'अगर कोई महिला अगली संयुक्त राष्ट्र प्रमुख चुनी जाती है तो हमें बेहद खुशी होगी', बोला चीन
'अगर कोई महिला अगली संयुक्त राष्ट्र प्रमुख चुनी जाती है तो हमें बेहद खुशी होगी', बोला चीन
Advertisement

वीडियोज

Met Gala 2026 के अजीब नियम: No Onion-Garlic, No Selfie, No Spouse यहां Fashion से ज्यादा Rules चलते हैं
Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
पंजाब
जालंघर में BSF चौक के पास स्कूटी में अचानक ब्लास्ट, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
जालंघर में BSF चौक के पास स्कूटी में अचानक ब्लास्ट, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
विश्व
'हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन...', प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर अमेरिका ने ईरान को दे दी खुली धमकी
'हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन...', प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर अमेरिका ने ईरान को दे दी खुली धमकी
क्रिकेट
'BCCI के इशारों पर नाचता है ICC', क्रिकेटर के बयान से मचा हड़कंप; ट्रॉफी जीतने पर भी तोड़ी चुप्पी
'BCCI के इशारों पर नाचता है ICC', क्रिकेटर के बयान से मचा हड़कंप
बॉलीवुड
'शक्तिमान के लिए रणवीर सिंह आइडियल हो सकते हैं', किलविश का रोल करने वाले एक्टर बोले- मुकेश खन्ना को दोबारा सोचना चाहिए
'शक्तिमान के लिए रणवीर सिंह आइडियल हो सकते हैं', किलविश का रोल करने वाले एक्टर बोले- मुकेश खन्ना को दोबारा सोचना चाहिए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पहले गोरखपुर के नाम से लोग डरते थे लेकिन आज...', टू-लेन ब्रिज के उद्घाटन पर बोले CM योगी
'पहले गोरखपुर के नाम से लोग डरते थे लेकिन आज...', टू-लेन ब्रिज के उद्घाटन पर बोले CM योगी
इंडिया
इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, धुआं-धुआं केबिन, इमरजेंसी एग्जिट से स्लाइड्स के जरिए यात्रियों को निकाला
इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, धुआं-धुआं केबिन, इमरजेंसी एग्जिट से स्लाइड्स के जरिए यात्रियों को निकाला
बॉलीवुड
'भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?' बंगाल बीपेजी प्रमुख के बयान पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट, देखें वीडियो
'भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?' बंगाल बीपेजी प्रमुख के बयान पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट
क्रिकेट
ममता बनर्जी पर फूटा क्रिकेटर मनोज तिवारी का गुस्सा, TMC छोड़ने पर खोला बड़ा राज; कहा- 5 करोड़...
ममता पर फूटा मनोज तिवारी का गुस्सा, TMC छोड़ने पर खोला बड़ा राज; कहा- 5 करोड़...
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget