अफगानिस्तान के एक 13 साल के लड़के ने रविवार (21 सितंबर, 2022) को एक हैरान कर देने वाला कारनामा कर दिया. अफगानी लड़के ने काबुल से नई दिल्ली के लिए उड़ी KAM एयर की फ्लाइट के लैंडिंग गियर में छिपकर भारत में एंट्री ली. नई दिल्ली एयरपोर्ट पर रविवार (21 सितंबर) की सुबह जब सुरक्षाकर्मियों को इस बारे में जानकारी मिली तो हर तरफ हड़कंप मच गया.

अफगानी लड़के की यह घटना तीन दशक पहले पंजाब के दो भाइयों के साथ हुई उस घटना के बारे में याद दिलाती है, जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलकर रख दिया.

2,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर हो गई थी छोटे भाई की मौत

टाइम्स ऑफ इंडिया की 2003 की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 1996 में पंजाब के रहने वाले दो भाई 23 वर्षीय प्रदीप सैनी और उनके छोटे भाई 19 वर्षीय विजय सैनी ने दिल्ली से ब्रिटिश एयरवेज के विमान के लैंडिंग गियर में छिपकर लंदन पहुंचने की कोशिश की थी.

अवैध तरीके से लंदन पहुंचने की कोशिश में प्रदीप सैनी 10 घंटे की उड़ान के दौरान बच गए, लेकिन उनके 19 वर्षीय भाई विजय सैनी की हाइपोथर्मिया के कारण मौत हो गई थी. ब्रिटिश एयरवेज का विमान जब पश्चिमी लंदन के पास पहुंचा था तो विजय 2,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया था.

40,000 फीट पर -60 डिग्री हो जाता है टेंपरेचर

रिपोर्ट के मुताबिक, 10 घंटे की यात्रा ने मानव शरीर के सभी प्रतिरोधक क्षमताओं को तोड़ दिया था क्योंकि इस दौरान तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था और 40 हजार की फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिर गया था.

अब ब्रिटिश एयरपोर्ट पर काम कर रहे प्रदीप

उस घटना को याद कर प्रदीप सैनी ने कहा था कि अपने भाई को खोने के बाद वे छह सालों तक डिप्रेशन में चले गए थे. इसके बाद वह ब्रिटेन में ही बस गए और अब वे लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर ही काम कर रहे हैं.

