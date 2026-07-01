'मिर्ची' मारकर पुलिस को चकमा... चलते जेल वैन से 14 कैदी फरार, पाकिस्तान में मचा हड़कंप

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई है. रावलपिंडी स्थित अडियाला जेल ले जाए जा रहे 14 विचाराधीन कैदी पुलिस हिरासत से फरार हो गए. घटना सोमवार को उस समय हुई जब कहूटा तहसील अदालत में पेशी के बाद कुल 36 कैदियों को जेल वापस ले जाया जा रहा था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार फरार कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया. जबकि शेष 10 की तलाश के लिए व्यापक अभियान जारी है. घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं.

रावलपिंडी पुलिस के अनुसार. कैदियों को ले जा रही जेल वैन इस्लामाबाद के सिहाला थाना क्षेत्र के चकियन इलाके से गुजर रही थी. इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों को कैदियों वाले हिस्से से तेज शोर और आपसी झगड़े की आवाज सुनाई दी. हालात को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा दल का नेतृत्व कर रहे उप निरीक्षक इम्तियाज़ ने वाहन का पिछला दरवाजा खोला. तभी कुछ कैदियों ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों की आंखों में लाल मिर्च पाउडर फेंक दिया और मौके का फायदा उठाकर अलग-अलग दिशाओं में भाग निकले.

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तलाशी अभियान तेज

घटना के तुरंत बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया. चार कैदियों को जल्द ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया. लेकिन 10 अन्य अब भी फरार हैं. रावलपिंडी पुलिस ने बताया कि सभी फरार आरोपी विभिन्न मामलों में विचाराधीन थे और उन्हें जल्द गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं.

जांच के आदेश

रावलपिंडी के सिटी पुलिस अधिकारी (सीपीओ) ने घटना का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा और विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. पुलिस प्रवक्ता के अनुसार. पूरे मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. यदि सुरक्षा में लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी. साथ ही सिहाला पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय कर फरार कैदियों की तलाश जारी है.

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