West Bengal News: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले से क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. बसंती थाना क्षेत्र के खड़ीमाचा गांव में अचानक हुए एक विस्फोट में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना से पूरे गांव में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया है.

निर्माणाधीन घर से आई जोरदार आवाज

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, गुरुवार को गांव में एक निर्माणाधीन घर से अचानक तेज विस्फोट की आवाज सुनाई दी. आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े. जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि एक बच्चा जमीन पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और दर्द से कराह रहा था. बच्चे के शरीर से खून बह रहा था, जिसे देखकर ग्रामीण घबरा गए.

ग्रामीणों ने बताया कि विस्फोट में बच्चे के हाथ की उंगलियों और आंखों में गंभीर चोटें आई हैं. स्थिति बेहद नाजुक होने के कारण बिना समय गंवाए बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल भेजा गया. फिलहाल बच्चा अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही बसंती थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू की. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह बम विस्फोट था या किसी अन्य प्रकार का धमाका. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है.

इस घटना के बाद गांव में डर का माहौल है. लोग आशंकित हैं कि अगर यह बम विस्फोट निकला तो क्षेत्र की सुरक्षा पर सवाल खड़े होंगे. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जांच के बाद सच्चाई सामने लाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.