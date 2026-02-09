West Bengal News: पश्चिम बंगाल के करीमपुर में तृणमूल कांग्रेस विधायक पर स्कूली छात्रों से मारपीट का आरोप लगने के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया. विधायक बिमलेंदु सिंह रॉय के घर के सामने स्कूली छात्रों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विधायक ने अपनी गाड़ी से छात्रों पर हमला किया.

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार शाम कुछ छात्र-छात्राएं ट्यूशन से लौट रहे थे. उसी समय विधायक की कार वहां से गुजर रही थी. आरोप है कि छात्रों के बार-बार हॉर्न सुनने के बावजूद रास्ता न देने पर विधायक नाराज हो गए और अपनी कार से छात्रों पर हमला किया. स्थानीय लोगों का कहना है कि छात्रों की पिटाई की गई, जिसके बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और विधायक के घर के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया.

विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग

बता दें कि विरोध कर रहे लोगों ने विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. वहीं, इस घटना को लेकर तृणमूल विधायक बिमलेंदु सिंह रॉय ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि इस विरोध प्रदर्शन के पीछे बीजेपी का हाथ है और इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया.

बैरकपुर में तृणमूल काउंसलर पर एक और भयानक आरोप

इसी दिन पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में तृणमूल कांग्रेस के एक काउंसलर पर भी गंभीर आरोप सामने आए. बैरकपुर वार्ड नंबर 23 के तृणमूल काउंसलर और वकील रवींद्रनाथ भट्टाचार्य पर एक बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई का आरोप लगा है, जिससे उनकी मौत हो गई.

बताया गया है कि 81 साल के तुलसी अधिकारी और उनका परिवार लंबे समय से इलाके में हो रहे अवैध निर्माण का विरोध कर रहे थे. आरोप है कि जब तुलसी अधिकारी अपने बेटे को बचाने के लिए बीच में आए तो काउंसलर ने उन्हें लात मारी, जिससे वे सड़क पर गिर पड़े और बेहोश हो गए. बाद में उन्हें बैरकपुर कैंटोनमेंट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने काउंसलर को गिरफ्तार किया

इस मामले में पुलिस ने काउंसलर रवींद्रनाथ भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस ने आरोपी काउंसलर को छह साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है.

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बैरकपुर से तृणमूल सांसद पार्थ भौमिक ने कहा कि पार्टी ने आरोपी काउंसलर के खिलाफ सख्त कदम उठाया है और कानून अपना काम करेगा. उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.