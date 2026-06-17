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हिंदी न्यूज़न्यूज़डिप्लॉमेसी, इकॉनोमिक- आर्मी प्रेशर बनाकर..ईरान से डील पर क्या बोले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस

डिप्लॉमेसी, इकॉनोमिक- आर्मी प्रेशर बनाकर..ईरान से डील पर क्या बोले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस

वेंस ने कहा- अमेरिका के राष्ट्रपति ने डिप्लॉमेसी, इकॉनोमिक प्रेशर और मिलिट्री प्रेशर का इस्तेमाल किया है, जिससे यह पक्का किया जा सके, कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हों. यही इस युद्ध का मकसद था. 

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: कार्तिक सागर |  Updated at : 17 Jun 2026 07:22 PM (IST)
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अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान से हुई वॉशिंगटन की डील पर बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने डिप्लॉमेसी, इकॉनोमिक प्रेशर और मिलिट्री प्रेशर का इस्तेमाल किया है, जिससे यह पक्का किया जा सके, कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हों. यही इस युद्ध का मकसद था. 

इस हफ्ते आखिर तक जारी कर दिया जाएगा टेक्सट

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के साथ हुए एमओयू को लेकर बताया कि इससे जुड़ा टेक्सट इस हफ्ते के आखिर तक जारी कर दिया जाएगा. इस डील के तुरंत बाद ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुरंत खुल जाएगा. इसलिए आप देख रहे हैं कि तेल की कीमतें 70 डॉलर के आसपास गिर गई हैं. 

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उन्हें कई फायदे मिल सकते हैं, बस शर्त है कि...

उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा ढांचा भी तैयार करता है जिसके तहत अगर ईरानी हमें वो चीजें देते हैं जिनकी हमें जरूरत है, जैसे आतंकवाद को फंडिंग बंद करना और परमाणु हथियार न बनाना, तो उन्हें कुछ फायदे मिल सकते हैं और उन्हें फिर से वर्ल्ड इकोनॉमी में शामिल किया जा सकता है.

जब मैं फायदों की बात करता हूं, तो मेरा मतलब..: वेंस

इसके अलावा वेंस ने कई तरह कि बातें डील से जुड़ी की हैं. उन्होंने कहा है कि अमेरिकी लोगों के लिए एक अच्छा सौदा है. इसके बारे में बहुत गलत बातें सुनी हैं. साथ ही वेंस कहा कि  जब मैं फायदों की बात करता हूं, तो मेरा मतलब उनकी अर्थव्यवस्था पर लगे बैन में ढील देने से है. वेंस ने साफ किया कि हमने उनके यानी ईरान के न्यू्क्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया है. राष्ट्रपति संदेश देना चाहते हैं कि वो लंबे समय के लिए उस प्रोग्राम को फिर से बनाने की कोशिश न करें. 

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Published at : 17 Jun 2026 06:46 PM (IST)
Tags :
JD Vance WORLD NEWS Iran US Deal
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