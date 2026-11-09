चीनी जासूस मामले में NVIDIA के CEO के बचाव में उतरे ट्रंप, जानें क्या कहा?

चिप बनाने वाली मशहूर कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की है. हुआंग का नाम उस विवाद से जुड़ा है, जिसमें एक चीनी जासूस एलिस हुआंग के साथ उनके के कथित रिश्तों की जांच जारी है. ट्रंप ने फ्लाइट की सीढ़ियां चढ़ने के दौरान कहा कि हुआंग एक सम्मानित व्यक्तित्व हैं.

ट्रम्प ने मीडिया के सामने यह बात उस सवाल के जवाब में कही, जब उनसे इन खबरों को लेकर पूछा गया. राष्ट्रपति ने अपने बयान में कहा, 'मैंने इस बारे में उनसे किसी तरह की बातचीत नहीं की. मैं बस इतना जानता हूं कि वह एक अच्छे इंसान हैं.'

उन्होंने आगे कहा कि लेकिन आप नहीं जान सकते कि असल में क्यो हो रहा है. मुझे उम्मीद है कि सबकुछ ठीक हो जाएगा. उन्होंने अच्छा काम किया है.

इस सवाल जवाब के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, चिप कंपनी के सीईओ का बचाव करते नजर आए. ट्रंप ने कहा, 'एनवीडिया के सीईओ के पास इसके लिए कोई ठोस स्पष्टीकरण होगा.'

हुआंग की बात को सुनी जानी चाहिए: ट्रंप

इसके आगे ट्रंप ने कहा कि हां आपको उनकी बात सुननी चाहिए. आप लोगों के साथ वो ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते. इसके अलावा उनसे अगले एशिया दौरे पर हुआंग को साथ ले जाने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वह एनवीडिया के सीईओ को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हैं.

ट्रंप ने बयान में आगे कहा कि मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन मैं उन्हें जरूर साथ ले जाऊंगा. उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, फिलहाल मैंने तो अबतक नहीं सुना. उन्होंने जरूर किसी के साथ काम किया, लेकिन ऐसा सभी लोग करते हैं.

रक्षा सचिव हेदसेथ पर महाभियोग को लेकर क्या बोले?

इसके अलावा ट्रंप ने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यानी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ का बचाव करते हुए कहा कि उनके खिलाफ महाभियोग की मांग को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, आर्मी ऑपरेशन में अपनी भूमिका के लिए हेगसेथ को महाभियोग का सामना नहीं करना चाहिए. इनमें हमलों ने ईरान के परमाणु क्षमताओं को खत्म कर दिया. इजरायल और पूरे मीडिल ईस्ट की सुरक्षा कायम करने में मदद की.

इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु क्षमता आ जाती, तो आज इजरायल का कोई अस्तित्व नहीं होता. मीडिल ईस्ट का कोई अस्तित्व नहीं होता. उन पर दो बातें थोपी जा रही हैं. असल में दो युद्ध जीते हैं. उन्हें जीत का श्रेय मिलना चाहिए, महाभियोग नहीं चलना चाहिए.