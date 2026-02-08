हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़2720KG वजन, 3 लाख 60 हजार डॉलर कीमत... आखिर एक साल से क्यों पड़ी हुई है ट्रंप की आदमकद प्रतिमा 'डॉन कोलोसस'?

2720KG वजन, 3 लाख 60 हजार डॉलर कीमत... आखिर एक साल से क्यों पड़ी हुई है ट्रंप की आदमकद प्रतिमा 'डॉन कोलोसस'?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्रॉन्ज प्रतिमा बनने के बाद भी आजतक लग नहीं पाई है. यह मूर्ति दो मंजिला इमारत के बराबर बताई जाती है. इस मूर्ति को लेकर कई वक्त से विवाद बना हुआ है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 08 Feb 2026 10:04 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 15 फीट ऊंची गोल्डन कलर की ब्रॉन्ज की प्रतिमा विवाद के बाद खराब हालात में पड़ी हुई है. इस प्रतिमा में डोनाल्ड ट्रंप का मुट्ठी बांधकर ऊपर उठाते हुए आइकॉनिक पोज है. एक साल पहले बनकर तैयार हुई इस मूर्ति को अभी तक स्थापित नहीं किया गया है. आखिर ऐसा क्यों है, जिस पर प्रतिमा बनाने वाले कलाकार का कहना है कि अभी तक इसका पैमेंट नहीं किया गया है. यह पोज असल में 2024 में ट्रंप पर हुए हमले में बचने के बाद मुठ्ठी उठाकर जिंदा होने का सबूत दिया था. उसी थीम पर इसे बनाया गया है.

दो मंजिला इमारत जितनी लंबी है ट्रंप की प्रतिमा

ट्रंप की इस प्रतिमा का साइज दो मंजिला इमारत के बराबर है. इसमें 6 हजार पाउंड यानी 2720 किलो का बेस लगाया जाना था. इसकी कीमत 3,60,000 डॉलर है. टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट के मुताबिक, इसे ट्रंप के समर्थकों ने बनवाया था. मूर्तिकार एलन कॉट्रिल का कहना है कि अभी भी 92 हजार डॉलर बकाया हैं. 

4 महीने में बनकर तैयार हुई प्रतिमा

इस प्रतिमा को तैयार करने वाले कलाकार के मुताबिक, प्रतिमा बनाने में एक महीना लगा है, लेकिन इसकी फिनिशिंग में करीब तीन महीने लगे. 73 साल के कॉट्रिल ने कहा है कि बिना भुगतान के इसे इंस्टॉल करना बेवकूफी होगी और मैं बेवकूफ नहीं हूं. 

क्या है प्रतिमा को लेकर विवाद? 

दरअसल, $PATRIOT मीम कॉइन नवंबर 2024 में बिक्री के लिए मार्केट में आया था. उसी महीने डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की थी. ट्रंप ने जनवरी में शपथ ग्रहण और $PATRIOT से जुड़ी डॉन कोलोसस की प्रतिमा का अनावरण करने से पहले खुद की क्रिप्टोकरेंसी $TRUMP लॉन्च की थी. इससे क्रिप्टोकरेंसी की कीमत में काफी तेजी से गिरावट देखने को मिली थी. हालांकि, $PATRIOT का ट्रेड जारी है. इसकी कीमत 95% गिर गई है. इस मूर्ति को डॉन कोलोसस के रूप में जाना जाता है. इसे क्रिप्टो इनवेस्टर्स ने बनवाया है. 

Published at : 08 Feb 2026 10:04 PM (IST)
Tags :
Donald Trump USA  WORLD NEWS Bronze Statue
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'भारत और PAK का बंटवारा कराने के लिए', मोहन भागवत ने किया सावरकर को भारत रत्न की मांग का सपोर्ट, कांग्रेस का पलटवार
RSS चीफ मोहन भागवत ने किया सावरकर को भारत रत्न देने की मांग का सपोर्ट, कांग्रेस का पलटवार
दिल्ली NCR
दिल्ली: पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में 3 शव मिलने से सनसनी, मृतकों की हुई पहचान, पुलिस जांच में जुटी
दिल्ली: पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में 3 शव मिलने से सनसनी, मृतकों की हुई पहचान, पुलिस जांच में जुटी
इंडिया
आसमान में उड़ रहे ट्रेनिंग विमान में आई तकनीकी खराबी, खेत में हुई क्रैश लैंडिंग, 2 हिस्सों में बंटा प्लेन
आसमान में उड़ रहे ट्रेनिंग विमान में आई तकनीकी खराबी, खेत में हुई क्रैश लैंडिंग
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म की कमाई में दूसरे रविवार आया उछाल, सनी की फिल्म बनी 300 करोड़ी
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म की कमाई में दूसरे रविवार आया उछाल, सनी की फिल्म बनी 300 करोड़ी
Advertisement

वीडियोज

US-India Trade Deal के बाद घटेगा Russian Oil Import | Paisa Live
Mahadangal: ओवैसी का बंगाल प्लान तैयार, क्या टूटेगा दीदी का मुस्लिम वोट बैंक? | AIMIM | BJP
Mahadangal: चुनावी जंग, बीजेपी को ओवैसी पसंद? | AIMIM | Asaduddin Owaisi | BJP | RSS
Mahadangal: ओवैसी का दांव, BJP के लिए मददगार? | AIMIM | Asaduddin Owaisi | BJP | RSS
Nagin 7: नागिन के साथ धोका! मंडप पे बदला दूल्हा विक्रम नहीं, आर्यमन बना अनन्त का पति
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भारत और PAK का बंटवारा कराने के लिए', मोहन भागवत ने किया सावरकर को भारत रत्न की मांग का सपोर्ट, कांग्रेस का पलटवार
RSS चीफ मोहन भागवत ने किया सावरकर को भारत रत्न देने की मांग का सपोर्ट, कांग्रेस का पलटवार
दिल्ली NCR
दिल्ली: पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में 3 शव मिलने से सनसनी, मृतकों की हुई पहचान, पुलिस जांच में जुटी
दिल्ली: पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में 3 शव मिलने से सनसनी, मृतकों की हुई पहचान, पुलिस जांच में जुटी
इंडिया
आसमान में उड़ रहे ट्रेनिंग विमान में आई तकनीकी खराबी, खेत में हुई क्रैश लैंडिंग, 2 हिस्सों में बंटा प्लेन
आसमान में उड़ रहे ट्रेनिंग विमान में आई तकनीकी खराबी, खेत में हुई क्रैश लैंडिंग
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म की कमाई में दूसरे रविवार आया उछाल, सनी की फिल्म बनी 300 करोड़ी
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म की कमाई में दूसरे रविवार आया उछाल, सनी की फिल्म बनी 300 करोड़ी
क्रिकेट
15 ओवर में बने थे 95, फिर श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने मचाया गदर, 5 ओवर में ठोक दिए 68 रन; आयरलैंड को 164 का लक्ष्य
15 ओवर में बने थे 95, फिर श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने मचाया गदर, 5 ओवर में ठोक दिए 68 रन
विश्व
'भले ही युद्ध थोप दिया जाए, न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं छोड़ेंगे', अमेरिका से बातचीत के बीच ईरान की ट्रंप को दो टूक
'भले ही युद्ध थोप दिया जाए, लेकिन न्यूक्लियर इनरिचमेंट...', US से बातचीत के बीच ईरान की दो टूक
यूटिलिटी
150 की जगह 15000 का चूना, ऑटो ड्राइवर ने किया QR कोड स्कैम, जानें इससे बचने के तरीके
150 की जगह 15000 का चूना, ऑटो ड्राइवर ने किया QR कोड स्कैम, जानें इससे बचने के तरीके
ट्रेंडिंग
"जो चीज तकलीफ दे रही है निकलवाते क्यों नहीं हो" दिल्ली मेट्रो पर शख्स ने किया अजीब डांस तो यूजर्स ने लिए मजे
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget