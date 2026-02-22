हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़यूक्रेन ने रूस पर किया ड्रोन अटैक, मॉस्को के सभी चार एयरपोर्ट पूरी तरह बंद, कम से कम 11 ड्रोन तबाह

यूक्रेन ने रूस पर किया ड्रोन अटैक, मॉस्को के सभी चार एयरपोर्ट पूरी तरह बंद, कम से कम 11 ड्रोन तबाह

यूक्रेन की तरफ से रूस पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए गए हैं. इसकी जानकारी खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने दी है. इसमें कई रूसी नागरिक घायल हुए हैं. इन तीन साल की बच्ची भी शामिल है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 22 Feb 2026 10:22 PM (IST)
यूक्रेन ने रूस के इलाकों में रात भर ड्रोन से कई हमले किए हैं. इनमें बेलगोरोड की सीमा इलाके को निशाना बनाया गया है. स्थानीय अधिकारियों की मानें तो कई नागरिक इस हमले में घायल हुए हैं. इनमें तीन साल की बच्ची भी शामिल है. रविवार को रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि रूस के एयर डिफेंस ने 9 इलाकों में 86 यूक्रेनी यूएवी को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया है. सबसे ज्यादा 29 ड्रोन बेलगोरोड इलाके में गिराए हैं. इसके बाद सेंट्रल रूस के सारातोव इलाके में 14 ड्रोन को नष्ट किया गया है. 

बेलगोरोड के गवर्नर ने यूक्रेन के हमलों पर क्या दी जानकारी?

रूस की RT वेबसाइट के मुताबिक, बेलगोरोड के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैडकोव ने बताया कि एक ड्रोन ने बॉर्डर से करीब 10 km दूर क्रासिवो गांव के पास एक कार पर हमला किया. इस हमले में एक आदमी और तीन साल की बच्ची बुरी तरह घायल हो गई. दोनों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है. 

इसके अलावा दो अलग-अलग हमलों की जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई है. उन्होंने कहा कि एक अन्य हमले में एक महिला और तीन लोग घायल हुए हैं. इलाके के रिहायशी अपार्टमेंट और कमर्शियल जगह पर गैस की पाइप लाइनें और बिजली की लाइनें लगी हैं. इसके अलावा एक इन्फ्रास्ट्रक्चर साइट को नुकसान भी पहुंचा है. इससे कुछ लोगों के घर की बिजली भी चली गई है.

रूस ने यूक्रेन पर आतंकवादी हमला और जानबूझकर नागरिकों समेत जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चटर पर हमला करने का आरोप भी लगाया है. स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेनी हमले में एक एनर्जी साइट को नुकसान पहुंचा है. इससे बड़े पैमाने पर बिजली चली गई है. पानी की  सप्लाई भी रुक गई है. रूसी अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि हमलों में नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जाए. 

मॉस्को स्थित 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट किए गए बंद

यूक्रेन की तरफ से किए गए हमलों को ध्यान में रखते हुए राजधानी मॉस्को स्थित सभी चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है. एयर डिफेंस फोर्स ने एक घंटे में 11 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं. रूस की सिविल एविएशन एजेंसी ने बताया कि सुरक्षा कारणों की वजह से सभी चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद किया गया है. इनमें डोमोडेडोवो, वनुकोवो, जुकोवस्की और शेरेमेत्येवो एयरपोर्ट को बंद किया गया है. 

Published at : 22 Feb 2026 09:34 PM (IST)
