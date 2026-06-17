अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जी7 समिट 2026 में ईरान डील के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की. इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी के साथ चर्चा बहुत अच्छी हुई है. हम ट्रेड डील कर रहे हैं. भारत भी अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा है. मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं.

भारत और अमेरिका मिलजुल कर काम कर रहे: ट्रंप

वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि कई विषयों में हम बहुत आगे चल रहे हैं. हमारे लिए खुशी की बात कि हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं. तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों के लिए शुक्रिया. मैं यहां Long Standing Peace की उम्मीद करता हूं. पीएम मोदी ने हॉर्मुज को लेकर कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुला रहना सबके लिए बहुत अहम है. सीफेयर्सर की सुरक्षा बहुत जरूरी है.

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पश्चिम एशिया में भारत अच्छी भूमिका निभाता है: डोनाल्ड ट्रंप

इधर, ट्रंप ने पश्चिम एशिया में भारत के रोल को लेकर कहा कि आई डू. भारत हर चीज में एक बड़ी भूमिका निभाता है. इसके अलावा हॉर्मुज में हुई भारतीय की मौतों पर कहा कि यह एक रफ प्रोफेशन है. हम उन सभी लोगों से प्यार करते हैं.

डील को लेकर क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ?

इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान डील न्यूक्लियर हथियार के रास्ते में एक बड़ी दीवार हैं. ट्रंप ने फिर दोहराते हुए कहा कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा. मेरी डील न्यूक्लियर हथियारों के रास्ते में एक दीवार है. ट्रंप के अलावा किसी और ने ऐसा नहीं किया. 47 सालों तक ईरान ने दुनिया का फायदा उठाया है. किसी ने कुछ नहीं किया है.

ट्रंप के बयान से फिर बढ़ी तेल की कीमतें

इधर, डोनाल्ड ट्रंप के बयान के गोलीबारी और बमबारी के बयान के बाद तेल की कीमतें फिर बढ़ गई हैं. रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट में कहा है कि दोपहर केबाद ब्रेंड क्रूड फ्यूचर्स 54 सेंट बढ़कर 79.50 प्रति बैरल हो गया. यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 49 सेंट बढ़कर 76.54 डॉलर हो गया. दोनों कीमतें अभी भी तीन महीने के निचले स्तर के आसपास बनी हुई है.