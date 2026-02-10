Canada News: कनाडा के टोरंटो शहर से दुखद खबर सामने आई है, जिसने लोगों के बीच दहशत फैला दी है. शहर के एक व्यस्त शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में अज्ञात हमलावरों के की गई गोलीबारी में 37 साल के भारतीय-कनाडाई व्यक्ति की मौत हो गई. टोरंटो पुलिस के जारी बयान के मुताबिक, मृतक की पहचान चंदन कुमार राजा नंदकुमार के रूप में हुई है, जो ब्रैम्पटन का रहने वाला था. चंदन कुमार मूल रूप से भारत के कर्नाटक राज्य से संबंधित थे और पेशे से एक आईटी (IT) विशेषज्ञ थे.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना शनिवार दोपहर करीब 3:31 बजे रेक्सडेल बुलेवार्ड और हाईवे 27 पर स्थित वुडबाइन शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में हुई. गोलीबारी की सूचना मिलने पर जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्हें चंदन कुमार गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

SUV के शीशों पर गोलियों के निशान, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस इंस्पेक्टर एरोल वाटसन ने बताया कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं लगती, बल्कि यह एक टारगेट हमला था. घटना स्थल से मिली तस्वीरों में एक सफेद रंग की एसयूवी (SUV) के सामने के शीशे और ड्राइवर वाली साइड की खिड़की पर गोलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं.

संदिग्ध हमलावर मौके से फरार हुए

वारदात को अंजाम देने के बाद संदिग्ध हमलावर अपनी गाड़ी में सवार होकर मौके से फरार हो गए. टोरंटो में इस साल हत्या की यह तीसरी वारदात है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हमले में कितने संदिग्ध शामिल थे और कितने राउंड फायर किए गए. फिलहाल गोलीबारी के असली कारणों का पता नहीं चल पाया है.

यह भी पढ़ें -

Punjab: ‘ऑपरेशन प्रहार-2’ से अपराधियों में हड़कंप, CM मान के नेतृत्व में 72 घंटे का महाअभियान शुरू

पंजाब: हरभजन ETO पर टिप्पणी के मामले में AAP का प्रदर्शन, कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा तलब