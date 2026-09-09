एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

बिना सील तोड़े LPG सिलेंडर से कैसे गायब हो रही गैस? जानें LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले हर उपभोक्ता को सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय विशेष ध्यान देना चाहिए. कई बार सील बंद होने के बावजूद भी सिलेंडर में गैस पूरी नहीं होती है. इसके पीछे कई सारे कारण है. Read More

Train Cancelled: सितंबर और अक्टूबर में इन तारीखों पर नहीं चलेंगी कई ट्रेनें, रेलवे ने की रद्द ट्रेन से सितंबर-अक्टूबर के महीने में सफर करने का प्लान है तो पहले जान लें, दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में जरूरी काम के चलते रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है. सफर से पहले लिस्ट देखें. Read More

आतंकी मसूद अजहर पर पाकिस्तान ने बोला झूठ, अब अफगानिस्तान ने खोली पोल आतंकी मसूद अजहर पर पाकिस्तान के बार-बार झूठ बोलने के बीच अफगानिस्तान ने कहा है कि वो उसके देश में नहीं है. अजहर भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है. Read More

बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन? अमेरिका और कनाडा में ट्रेड वॉर जारी है. इसी के मद्देनजर अमेरिका ने शराब समेत कनाडा से आने वाले कुछ सामानों पर रोक लगाने और 50 फीसदी टैरिफ लगाने की बात कही है. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

लियोनेल मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कौन है ज्यादा अमीर? क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी की 2026 की नेट वर्थ में कितना फर्क है और दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है, जानें कमाई और दोनों के बीच संपत्ति का फर्क कितना है. Read More

इस साल वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज इस साल वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शुभमन गिल सबसे आगे हैं. जानिए टॉप-7 बल्लेबाजों के नाम और उनके 2026 में बनाए कुल रन कितने हैं? Read More

आज 9 सितंबर 2026, भाद्रपद शिवरात्रि में भोलेनाथ की पूजा का शुभ समय और पूरा पंचांग देखें Aaj Ka Panchang 8 September 2026: आज भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी तिथि और बुधवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More