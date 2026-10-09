एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 8 अक्टूबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

मुस्लिम बहुल सीट पर BJP का जलवा, छठे नंबर पर TMC का बागी गुट, ममता बनर्जी का जानें हाल पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल सीट रेजीनगर में बीजेपी आगे चल रही है. यहां से हुमांयू कबीर के बेटे दूसरे स्थान पर हैं. यहां ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और टीएमसी के बागी गुट का बुरा हाल है. Read More

Explained: वर्क परमिट होने के बाद भी कश्मीरी फिल्म निर्माता अराफात शेख को अमेरिका में क्यों कर लिया गया गिरफ्तार अराफात द्वारा अपने सभी वैध इमिग्रेशन दस्तावेज़ और कानूनी कार्य परमिट दिखाए जाने के बावजूद एजेंट्स उन्हें जेटवे से टरमैक पर ले गए. Read More

Explained: न कोई स्टारडम का मुकुट, न स्क्रीन-ग्लैमर, कैसे एक रंगकर्मी ने बदला हिंदी-मराठी सिनेमा का व्याकरण सिनेमा और रंगमंच के आधुनिक इतिहास में जब भी अभिनय की व्याकरण, भाषा की स्वाभाविकता और पर्दे पर यथार्थवाद का जिक्र होता है, तो नाना पाटेकर का नाम पूरी व्यवस्था को चुनौती देता हुआ खड़ा दिखाई देता है. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

IPL 2027 से पहले ऋषभ पंत को बड़ा झटका, दिल्ली कैपिटल्स में नहीं मिलेगी ये जिम्मेदारी ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी हो गई है, लेकिन IPL 2027 में उन्हें टॉप ऑर्डर की जगह मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करनी होगी. सौरव गांगुली ने पंत के रोल को लेकर चीजें साफ कर दी हैं. Read More

छक्कों में सबसे आगे निकले अभिषेक शर्मा, सब छूट गए पीछे अभिषेक शर्मा ने 2026 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्कों के मामले में शानदार प्रदर्शन किया है. 62 छक्कों के साथ वह इस साल सबसे आगे हैं. Read More

Aaj Ka Panchang 9 October 2026: आज चतुर्दशी श्राद्ध, रात 9:35 बजे शुरू होगी अमावस्या Aaj Ka Panchang 9 October 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्रवार का दिन विशेष है. आज चतुर्दशी श्राद्ध, तिथि, नक्षत्र, राहुकाल और अभिजीत मुहूर्त. रात में अमावस्या शुरू होने पर सर्वपितृ श्राद्ध कब करें? Read More