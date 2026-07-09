एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 9 जुलाई 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
UPI Tips: डेली ट्रांजैक्शन लिमिट हो गई पूरी? पेमेंट जारी रखने के लिए अपनाएं ये तरीके
UPI Payment: UPI की दैनिक ट्रांजेक्शन लिमिट पूरी होने पर भुगतान रुक सकता है. ऐसे में घबराने के बजाय कुछ आसान तरीकों से आप जरूरी डिजिटल पेमेंट आसानी से पूरा कर सकते हैं. Read More
Train Cancelled: जुलाई में रेल यात्रियों को झटका, 12 एक्सप्रेस ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई का रूट भी बदला, देखें लिस्ट
Train Cancelled: जुलाई में ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल में चल रहे ट्रैक मेंटेनेंस कार्य के चलते 12 ट्रेनों को रद्द किया है. Read More
'2-3 दिनों में पूरे देश में....', मौसम विभाग की चेतावनी, 23 राज्यों में भयंकर बारिश की भविष्यवाणी
मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ने के कारण अगले 2-3 दिनों में पूरे देश को कवर कर लेगा. डीप डिप्रेशन की वजह से मानसून यूपी-बिहार और दिल्ली में फिर से सक्रिय हो गया है. Read More
ईरान पर एयर स्ट्राइक के बीच ट्रंप ने क्यों लिया भारत-पाकिस्तान का नाम, बोले- 'लाखों लोगों की जान...'
अमेरिका की ईरान से जंग के बीच एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को भारत-पाकिस्तान युद्ध की याद आई. इससे पहले भी वो दर्जनों बार दोनों देशों के बीच सीजफायर का क्रेडिट ले चुके हैं. Read More
'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में
July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
IND Vs ZIM T20 Series 2026: IPL 2026 के चार मैच में 0 विकेट, जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम में किया गया शामिल, कौन है ये गेंदबाज?
आईपीएल 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन से सबको हैरान करने वाले अशोक शर्मा और यश ठाकुर को भारतीय टीम में शामिल किया गया. Read More
Arthur Fery Record: विंबलडन में सनसनी, वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन के उपविजेता को हराकर किया बाहर
Arthur Fery New Wimbledon Record: फ्रेंच ओपन 2026 के रनर-अप मुकाबले में फेरी ने फ्लेवियो कोबोली को 6-4 ,7-6(4), 6-0 से शिकस्त दी. इस जीत के साथ फेरी ने पुरूषों के सिंगल्स इवेंट के सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया. Read More
Varalakshmi Vrat 2026: वरलक्ष्मी व्रत कब ? दिवाली जितना खास दिन, नोट करें तारीख, लक्ष्मी पूजा मुहूर्त
Varalakshami Vrat 2026: सावन के आखिरी शुक्रवार को वरलक्ष्मी व्रत किया जाता है. पुराणों के अनुसार इसमें पूजा, व्रत करने वालों को धन, समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है. Read More
ट्रंप के एक बयान से हिल गया पूरा ग्लोबल मार्केट, 80 डाॅलर के करीब पहुंचा क्रूड; अब आगे क्या?
Crude Oil Prices: अमेरिका ने ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए और तेल की बिक्री पर भी फिर से प्रतिबंध लगा दिया. ईरान ने भी इस पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है. Read More