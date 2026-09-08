एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

हरियाणा में 12 सितंबर को लगेगी लोक अदालत, निपटा लें कार और बाइक के चालान अगर आपका भी ई-चालान काफी समय से पेंडिंग है और आप उसका निपटारा करवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. 12 सितंबर को हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी राज्य में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने जा रही है. Read More

Fastag छोड़ कैश दिया तो फंस सकते हैं आप, टोल पर चल रहा करोड़ों का खेल हाईवे पर टोल देते समय छोटी-सी लापरवाही आपकी जेब के पैसों को गलत हाथों तक पहुंचा सकती है. ED की जांच में टोल कलेक्शन से जुड़ा ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान रह सकता है. Read More

देखते ही देखते गंगा में समा गया मंदिर, बंगाल का वीडियो वायरल पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मां गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला है. नदीं में 150 साल पुराना शिव मंदिर समा गया है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. Read More

बवाल के बाद फ्रांस का एफिल टावर बंद! हिंदू डेलिगेशन के दौरे के वक्त हटाईं महिला कर्मचारी एफिल टावर में BAPS से जुड़े करीब 100 लोगों के दौरे के दौरान महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल से हटाने के आरोप पर विवाद खड़ा हो गया. कर्मचारियों के विरोध के कारण सोमवार को एफिल टावर खुलने में देरी हुई. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

'यौन उत्पीड़न, फेक तस्वीरें और...', सिल्वर मेडल विजेता केया बनर्जी ने सुनाई आपबीती आइपीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में डेडलिफ्ट में रजत पदक जीतने वाली केया बनर्जी को ऑनलाइन यौन उत्पीड़न और एआई डीपफेक तस्वीरों से निशाना बनाया गया. उन्होंने इसके बारे में बताया. Read More

2026 एशियन गेम्स: नीरज चोपड़ा के रिप्लेसमेंट का एलान, इस स्टार को मिली जगह Asian Games 2026: नीरज चोपड़ा इंजरी के चलते सीजन के बाकी हिस्से से बाहर हो गए. वह एशियन गेम्स में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे. नीजर को कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज जीतने वाले यशवीर सिंह ने रिप्लेस किया. Read More

Hanuman Ansh: नीम करोली बाबा की पत्नी कौन थीं? संत बनने के बाद पत्नी का कैसे बीता जीवन Hanuman Ansh: हनुमान अंश फिल्म आने के बाद नीम करोली बाबा के चमत्कारों के अलावा उनके निजी जीवन से जुड़ी खास बातें भी सुर्खियों में हैं, जैसे कौन थी नीम करोली बाबा की पत्नी, कैसे बीता उनका जीवन जानें. Read More