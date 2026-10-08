एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 8 अक्टूबर 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
दोपहर में CNG भरवाने पर टैंक में कम आती है गैस? सच जान लीजिए
अगर CNG गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए खास है. क्या सच में दोपहर के समय सीएनजी भरवाने से टैंक में कम मात्रा में गैस आती है? अगर हां, तो इसके पीछे कारण क्या है. Read More
कंपनियों ने बंद कर दिए नए LPG कनेक्शन, गैस सिलेंडर के लिए कहां करें अप्लाई?
तेल कंपनियों ने 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के नए कनेक्शन जारी करने पर रोक लगाई हुई है. ऐसे में जानिए अगर खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर की जरूरत है तो कहां अप्लाई कर सकते हैं? Read More
एलन मस्क के दावों पर सरकार का जवाब, 'सब बेबुनियाद, गलतफहमी...'
स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को लेकर उठे भेदभाव के आरोपों पर संचार मंत्रालय ने कहा कि सभी दूरसंचार और सैटेलाइट संचार सेवाओं के लिए निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण नियम लागू हैं. Read More
अमेरिका भी जो न कर पाया, वो भारत ने कर दिखाया, रूस-यूक्रेन से आया ग्रीन सिग्नल
रूस और यूक्रेन के बीच चार साल से अधिक समय से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए भारत की पहल से नई उम्मीद जगी है. इसके लिए भारत की ओर से तीन सूत्रीय सीजफायर प्रस्ताव दिया गया है. Read More
Explained: न कोई स्टारडम का मुकुट, न स्क्रीन-ग्लैमर, कैसे एक रंगकर्मी ने बदला हिंदी-मराठी सिनेमा का व्याकरण
सिनेमा और रंगमंच के आधुनिक इतिहास में जब भी अभिनय की व्याकरण, भाषा की स्वाभाविकता और पर्दे पर यथार्थवाद का जिक्र होता है, तो नाना पाटेकर का नाम पूरी व्यवस्था को चुनौती देता हुआ खड़ा दिखाई देता है. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
टी20 इंटरनेशनल में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6 बल्लेबाज, जानें कौन है नंबर-1
टी20 इंटरनेशनल में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-6 बल्लेबाजों की पूरी जानकारी, जिसमें पॉल स्टर्लिंग नंबर-1 पर और रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर हैं. Read More
संजीव गोयनका ने कमाई का बनाया मास्टर प्लान, ऑक्शन से पहले IPL की एक और बड़ी डील!
संजीव गोयनका का आरपीएसजी ग्रुप लखनऊ सुपर जायंट्स में 15 से 20 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है. जानिए संभावित डील, टीम की वैल्यूएशन और इसके पीछे की पूरी कहानी. Read More
Aaj Ka Panchang 8 October 2026: आज प्रदोष और शिवरात्रि साथ, शिव पूजा कब करें?
Aaj Ka Panchang 8 October 2026: आज गुरु प्रदोष, मासिक शिवरात्रि और त्रयोदशी श्राद्ध है. जानें पंचांग अनुसार शिव पूजा के अलग समय, तिथि परिवर्तन और राहुकाल. Read More
UPI से लेकर जॉब ऑफर्स तक, भारत में हर 100 में से 12 लोग हुए स्कैम का शिकार- सर्वे
ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर किए गए एक सर्वे में बताया गया है कि भारत में हर 100 में से 12 लोग बीते 1 साल में स्कैम का शिकार बने हैं. इसमें पार्ट-टाइम जॉब से लेकर UPI फ्रॉड तक शामिल हैं. Read More