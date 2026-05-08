एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 8 मई 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Bank Tips: बैंक के अंदर कोई चुरा ले आपके पैसे-पर्स तो क्या करें? जान लें ये 5 बातें, बच जाएगी आपकी कमाई
Bank Tips: आज के समय में बैंक फ्रॉड और चोरी की घटनाएं कभी भी किसी के साथ हो सकती हैं, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है. अगर बैंक के अंदर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाए तो करे ये काम. Read More
HDFC Bank के ग्राहकों के लिए अलर्ट! होम लोन पर महंगी होगी EMI, जानें कितना बढ़ जाएगा खर्च?
HDFC Bank: एचडीएफसी बैंक ने अपने तीन साल के MCLR में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर ग्राहकों को झटका दिया है. हालांकि, 1 साल और 2 साल वाले MCLR की दरें स्थिर रखी गई हैं. Read More
बंगाल में TMC की हार के बाद ममता बनर्जी से मिले अखिलेश यादव, दिलीप घोष बोले- उनके दिमाग में...
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद सपा प्रमुख और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने बंगाल पहुंचकर ममता बनर्जी से मुलाकात की. इस पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने तंज कसा है. Read More
ईरान से युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, अमेरिकी कोर्ट ने 10 फीसदी टैरिफ पर सुनाया फैसला
US Trade Court: अमेरिका की ट्रेड कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 10% वैश्विक टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
ममता बनर्जी की हार से खुश हुए विवेक अग्निहोत्री, बंगालियों से कहा- आप बिना डरे चल सकते हैं
विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार पर उनकी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को रोकने और दबाव डालने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए है. Read More
LSG vs RCB: लखनऊ और आरसीबी के मुकाबले के बीच मैदान पर हाईवोल्टेज ड्रामा, क्रुणाल पंड्या-निकोलस पूरन 'भिड़े'
लखनऊ सुपर जायंट्स के निकोलस पूरन और आरसीबी के क्रुणाल पंड्या के बीच मैदान पर बहस हो गई. ऐसा क्रुणाल की एक बाउंसर के बाद देखने को मिला. Read More
IPL 2026: मार्श की शतकीय पारी के बाद गेंद से चमके प्रिंस, एलएसजी ने आरसीबी को 9 रनों से हराया
IPL 2026: आईपीएल 2026 के 50वें मुकाबले में गुरुवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 9 रनों से हराया. Read More
Ganga Dussehra 2026: 25 मई को गंगा दशहरा, नोट करें पवित्र स्नान-दान और पूजा का शुभ मुहूर्त
Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा 25 मई को मनाया जाएगा. यह पर्व ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मां गंगा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन नदी में स्नान, दान और व्रत का महत्व है. Read More
हॉर्मुज तनाव से भारत में LPG की किल्लत, आयात रुकने से मचा है हाहाकार, सप्लाई में 16% की गिरावट
LPG Import Halts: 28 फरवरी से ईरान में जंग शुरू होने के बाद से भारत के लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) के आयात में गिरावट देखी जा रही है, जो अप्रैल तक मात्र 9.5 लाख टन तक रह गया. Read More
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Source: IOCL