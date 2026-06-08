एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

Flight Ticket Rules: फ्लाइट में कितने साल के बच्चों की लगती है टिकट? क्या छोटे बच्चे करते है FREE यात्रा Flight Ticket Rules For Kids: अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि क्या छोटे बच्चों की टिकट लेनी पड़ती है? कितने छोटे बच्चों की टिकट फ्री होती है? यहां से आप जान सकते हैं. Read More

Alcohol Travel Rule: मेट्रो और फ्लाइट में शराब ले जा सकते हैं या नहीं? सफर से पहले जान लें नियम Alcohol Travel Rule: अगर आप मेट्रो या फ्लाइट से सफर करते हैं और साथ में शराब ले जाने की सोच रहे हैं तो पहले इससे जुड़े नियम जान लें. अलग-अलग परिवहन सेवाओं और राज्यों में शराब ले जाने के नियम अलग हैं. Read More

ममता बनर्जी को बंगाल के बाद दिल्ली में भी लगेगा बड़ा झटका, राज्यसभा के ये दो सांसद दे सकते हैं इस्तीफा बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. विधायकों का एक गुट अलग हो चुका है और असली TMC होने का दावा कर रहा है. इस बीच सामने आया है कि दो MP भी इस्तीफा दे सकते हैं. Read More

China-North Korea Relations: 7 साल बाद आखिर क्यों तानाशाह किम जोंग उन से मिलने जा रहे हैं शी जिनपिंग? वजह उड़ा देगी होश China-North Korea Relations: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल बाद उत्तर कोरिया पहुंचने वाले है, जहां उनकी मुलाकात किम जोंग उन से होगी. इस दौरे को लेकर हलचल तेज हो गई है. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

'मैं वही इंसान...', श्रेयस अय्यर ने बीसीसीआई के सामने कप्तानी की भूमिका पर ये क्या कह दिया Shreyas iyer statement: श्रेयस अय्यर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी संभालने के बाद वह 'किसी और की परछाई में' नहीं रहना चाहते हैं. Read More

इंग्लैंड-आयरलैंड दौरे पर वैभव सूर्यवंशी के साथ रहेंगे माता-पिता, BCCI उठाएगी खर्चा भारतीय क्रिकेट में उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी के माता-पिता राष्ट्रीय टीम के आगामी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के दौरान उनके साथ रहेंगे. भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उनके ब्रिटेन प्रवास का पूरा खर्च वहन करने का निर्णय लिया है. Read More

Aaj Ka Panchang 8 June 2026: अधिकमास की कालाष्टमी पर काल भैरव की पूजा का मुहूर्त, योग राशिफल और पूरा पंचांग Panchang 8 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More