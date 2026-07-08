एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

EPFO यूजर्स ध्यान दें! सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद कई सेवाएं प्रभावित, पासबुक और लॉगिन में क्यों आ रही है परेशानी? EPFO Update: EPFO ने तकनीकी अपग्रेड पूरा कर लिया है. अब अगले दो सप्ताह में लंबित क्लेम और ऑनलाइन अनुरोधों का निपटारा किया जाएगा, हालांकि फिलहाल कुछ ऑनलाइन सेवाओं में दिक्कत आ सकती है. Read More

Insurance: बीमा कराने के 8 दिन बाद हो गई महिला की मौत, परिवार पहुंचा कोर्ट, अब मिला इतने लाख का क्लेम Life Insurance Claim: बीमा पॉलिसी लेने के सिर्फ 8 दिन बाद महिला की मौत हो गई. बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद परिवार को 20.25 लाख रुपये का क्लेम मिला. Read More

'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी, सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी Jammu Kashmir Shopian Encounter: सुरक्षाबलों ने जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक एनकाउंटर के दौरान लश्कर के टॉप कमांडर जाकिर गनी को मार गिराया. Read More

ईरान जंग में नहीं दिया साथ तो तुर्किए पहुंचते ही ट्रंप ने NATO को सुना डाला, बोले- 'मैं सबकी...' NATO Summit: ईरान के साथ जारी सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने NATO सहयोगियों पर खुलकर नाराजगी जताई. Read More

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Fifa World Cup 2026: भारत ही नहीं… दुनिया के 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से 8 नहीं खेल रहे फीफा वर्ल्ड कप, देखें पूरी लिस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पूरी 48 टीमें शामिल हुई. हालांकि भारत सहित और कई देश हैं जो इस साल फीफा विश्वकप का हिस्सा नहीं हैं. Read More

Sourav Ganguly Birthday: 65 शतक, सचिन के साथ मिलकर बनाए 12000 से अधिक रन, जानिए सौरव गांगुली के बारे में दिलचस्प बातें आज 8 जुलाई 2026 को एक और दिग्गज कप्तानों और बल्लेबाज़ों में से एक सौरव गांगुली का जन्मदिन है.दुनिया भर में सौरव गांगुली को दादा या प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से पुकारा जाता है. Read More

Mrityu Panchak End Today: मृत्यु पंचक आज हो रहा है समाप्त, जानिए कब से शुरू होंगे शुभ कार्य और क्या है सटीक समय Mrityu Panchak End Today: मृत्यु पंचक आज शाम 4:00 बजे हो रहा है समाप्त! इसके तुरंत बाद से शुरू कर सकते हैं अपने सभी रुके हुए शुभ कार्य। जानिए आज का सटीक पंचांग और शुभ मुहूर्त. Read More