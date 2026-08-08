एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

कई औलादें, तो क्या एक ही बच्चे के नाम हो सकती है पूरी संपत्ति? समझें कानून Property Transfer Rules: क्या माता-पिता अपनी पूरी संपत्ति सिर्फ एक बेटे या बेटी के नाम कर सकते हैं? जानिए स्व-अर्जित और पैतृक संपत्ति के नियम, वसीयत, गिफ्ट डीड और कानूनी अधिकारों की पूरी जानकारी. Read More

RAC या वेटिंग टिकट वालों के लिए राहत, मोबाइल पर ऐसे देखें ट्रेन में कौन-सी बर्थ है खाली Train News: RAC या वेटिंग टिकट होने पर अब ट्रेन में खाली बर्थ की जानकारी मोबाइल पर देखें. IRCTC Rail Connect ऐप और डिजिटल चार्ट से सीट स्टेटस जानें, फिर नियमों के अनुसार TTE से बर्थ आवंटित कराएं. Read More

असम में बाढ़ से 98 की मौत, हिमाचल से बंगाल तक IMD का अलर्ट, UP-बिहार में कैसा मौसम? मॉनसूनी बारिश के बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. यूपी और बिहार से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल और ओडिशा तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. Read More

ईरान युद्ध पर पेजेशकियान का बड़ा बयान- 'हमने शुरू नहीं किया, 48 घंटे में...' ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अमेरिका और इजरायल के साथ जारी संघर्ष को लेकर कहा कि युद्ध ईरान ने शुरू नहीं किया था और विरोधियों ने देश को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हुई. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

पिता साइकिल मैकेनिक, बेटी ने जीता गोल्ड; ABP पर बताई संघर्ष की कहानी Asmita Dey: 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के जूडो इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली अस्मिता डे ने ABP न्यूज को अपनी संघर्ष की कहानी बताई. उनके पिता साइकिल मैकेनिक थे. Read More

वर्ल्ड कप में भाग लेंगे 4 भारतीय ग्रैंडमास्टर, बड़े-बड़े दिग्गजों से होगी टक्कर Esports World Cup 2026 Chess: पेरिस में होने वाले ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में भारत के चार ग्रैंडमास्टर चेज इवेंट में हिस्सा लेंगे, जिनकी कई बड़े दिग्गजों से टक्कर होगी. Read More

Aaj Ka Panchang 8 August 2026: आज शनि देव की पूजा इस समय न करें, देखें मुहूर्त, शुभ योग और पूरा पंचांग देखें Aaj Ka Panchang 8 August 2026: आज सावन कृष्ण दशमी तिथि और शनिवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More