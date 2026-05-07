एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 7 मई 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
टैक्स की टेंशन खत्म! 'Kar Saathi' देगा आपके हर सवाल का जवाब, ITR फाइलिंग हुई अब और भी आसान
Income Tax Return Filing: यह AI चैटबॉट 24x7 असिस्टेंट के तौर पर काम करता है. यानी कि आप दिन-रात किसी भी समय जब चाहे अपना आईटीआर रिटर्न बिना किसी परेशानी के फाइल कर सकते है. Read More
Indian Railway News: क्या आप भी स्लीपर के पैसे में करना चाहते हैं AC का सफर, बुकिंग के बाद मुफ्त में ऐसे करें यात्रा
Sleeper AC Latest Upgrade: हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को एक ऐसी सुविधा दी है जिसके बारे में जानके आपके होश उड़ जाएंगे. अगर आप भी स्लीपर कोच में AC का आनंद उठाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. Read More
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर कैसे भारी पड़ा भारत? अमेरिकी एक्सपर्ट ने खोली शहबाज-मुनीर के दावों की पोल
Opration Sindoor: पाकिस्तान भले ही भारत के खिलाफ प्रोपेगैंडा फैलाकर झूठे दावे करता हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है. एक साल बाद आई एक विदेशी रिपोर्ट में भी इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. Read More
'समझौता हुआ तो खुलेगा होर्मुज, नहीं तो बमबारी...', ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की खुली धमकी
Trump Warns Iran: ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान किसी समझौते पर सहमत नहीं होता है, तो बमबारी दोबारा शुरू होगी और यह पहले से कहीं ज्यादा व्यापक और तीव्र होगी. Read More
ममता बनर्जी की हार से खुश हुए विवेक अग्निहोत्री, बंगालियों से कहा- आप बिना डरे चल सकते हैं
विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार पर उनकी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को रोकने और दबाव डालने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए है. Read More
रिजेक्शन की वजह से खुली अनुष्का शर्मा की किस्मत, ऐसे मिला 'रब ने बना दी जोड़ी' में तानी का किरदार
अनुष्का शर्मा को लगातार रिजेक्शन मिले, लेकिन ‘रब ने बना दी जोड़ी’ के स्क्रीन टेस्ट से उनकी किस्मत बदल गई. उन्हें इस मौके की उम्मीद भी नहीं थी. Read More
Amanpreet Singh Gill Dies: महज 36 साल की उम्र में इस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर
Amanpreet Singh Gill Dies: पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने उनके निधन पर आधिकारिक बयान जारी कर शोक व्यक्त किया और पंजाब क्रिकेट में उनके लंबे योगदान को याद किया. Read More
IPL 2026 के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, भारत आ सकेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी, लेकिन...
India Pakistan Sports Ban Continues: भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि उसका पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेल संबंधों पर प्रतिबंध जारी रहेगा. Read More
Bada Mangal 2026: दूसरे बड़े मंगल पर पंचक का साया, कैसे होगी हनुमान जी की पूजा, जान लें नियम
Bada Mangal 2026: बड़ा मंगल हनुमान जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन है, लेकिन इस बार दूसरे बड़ा मंगल पर पंचक भी रहेगा, ऐसे में कैसे होगी बजरंगबली की पूजा देखें Read More
8वां वेतन आयोग: अब 10 साल नहीं, हर 5 साल में हो रिव्यू, यूनियन की बड़ी मांग
8th Pay Commission Update: यूनियनों का कहना है कि जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से मिल रही सैलरी हाइक (DA) काफी नहीं है. Read More
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