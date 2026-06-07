एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 7 जून 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ. Read More

Retirement Goal: रिटायरमेंट पर चाहिए 5 करोड़ का फंड, कितनी SIP से करें शुरुआत? फॉलो करें ये स्टेप्स Retirement Plan: अगर आपका सपना रिटायरमेंट तक 5 करोड़ रुपये का फंड बनाने का है, तो सबसे जरूरी कदम है जल्द शुरुआत करना. जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे, उतना आसान आपका रिटायरमेंट सफर होगा. Read More

TMC में बगावत के बाद ममता बनर्जी का बड़ा दांव, भतीजे अभिषेक के 'पर' कतरे, डेरेक ओ'ब्रायन को मिली ये जिम्मेदारी कोलकाता के कालीघाट स्थित तृणमूल कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में कई संगठनात्मक नियुक्तियां की गईं. चंद्रिमा भट्टाचार्य को टीएमसी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. Read More

भारत की जन्मदर फिनलैंड से भी नीचे! 10 साल में रिकॉर्ड गिरावट, एलन मस्क ने जताई चिंता India Birth Rate: स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने भारत की घटती जन्म दर को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि भारत की प्रजनन दर अब रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से नीचे आकर 1.9 रह गई है. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

French Open Prize Money: फ्रेंच ओपन का फाइनल आज, प्राइज मनी सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश; जानिए कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग French Open Prize Money 2026: फ्रेंच ओपन पुरुष सिंगल का फाइनल मैच आज जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव और इटली के फ्लावियो कोबोली के बीच होगा. जानिए मैच टाइमिंग और प्राइज मनी डिटेल्स. Read More

डब्ल्यूटीसी मैचों से पहले अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्यों टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण, जानिए भारत घरेलू टेस्ट में हालिया निराशा के बावजूद मजबूत टीम है. अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में वह WTC से पहले सही संयोजन तलाशेगा. Read More

Bhanu Saptami Vrat Katha: भानु सप्तमी पर आज पूजा में जरूर पढ़ें ये व्रत कथा Bhanu Saptami Vrat Katha: रविवार 7 जून 2026 को ज्येष्ठ अधिकमास की भानु सप्तमी है. आज के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए. साथ ही पूजा में इस व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करें. Read More