एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

PPF vs EPF: पहली नौकरी करने वालों के लिए कौन-सा निवेश बेहतर? जानें 10,000 महीने का पूरा गणित Investment Tips: प्राइवेट नौकरी शुरू करते ही पहली सैलरी से सोच-समझकर निवेश शुरू करना चाहिए. सही वित्तीय योजना और सुरक्षित निवेश से भविष्य के लिए बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है. Read More

Hair Whisperer: बालों से बातचीत करके गुरूग्राम में 5000 फीस ले रही लड़की, मार्किट में आई नई जॉब, इसके बारे में जानें Hair Whisperer: हेयर व्हिस्परर नाम की नई सर्विस सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. गुरुग्राम की एक लड़की बालों से जुड़ी समस्याओं पर सलाह देकर एक सेशन के 5000 रुपए तक चार्ज कर रही है. Read More

भारतीय सेना की सबसे घातक यूनिट IBG कहां की गई है तैनात? देश के पहले CDS का सपना पूरा इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप (IBG) को सेना ने सबसे नई स्ट्राइक कोर (माउंटेन स्ट्राइक कोर) जिसे ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जानता जाता है, उसके अंतर्गत खड़ा किया है. इसका हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल में है. Read More

सऊदी अरब तेल पर कितना दे रहा डिस्काउंट, भारत की हो जाएगी बल्ले-बल्ले, डीजल-पेट्रोल के दाम घटेंगे? अमेरिका-ईरान जंग थमने के बाद अब स्थिति सामान्य होने लगी है. इसी बीच सऊदी अरब ने कच्चे तेल के दामों में कटौती को लेकर अबतक का सबसे बड़ा ऐलान किया है. Read More

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय ने 129.85 के स्ट्राइक रेट से खेली तूफानी पारी, बना दिए इतने रन अन्वय द्रविड़ ने श्रीलंका U-19 के खिलाफ इंडिया U-19 A के लिए 67 गेंदों में 87 रन बनाए, वहीं 81/4 के मुश्किल स्कोर पर आकर अर्जुन पंडित संग 145 रन की साझेदारी से टीम को भी संभाला. Read More

संजू- सूर्यवंशी में किसे मौका देना सही, इंग्लैंड में क्यों हार रही टीम इंडिया, श्रीसंत ने दे दिया बेबाक बयान केरल एक्सप्रेस के नाम से मशहूर रहे एस श्रीसंत का मानना है कि सूर्यवंशी के आने के बाद अब संजू को और कंसिस्टेंट रहना होगा. Read More

Chaturmas 2026: चातुर्मास 25 जुलाई से, पर 12 जुलाई से ही बंद हो जाएंगे मांगलिक कार्य, क्या है वजह Chaturmas 2026: चातुर्मास भले ही 25 जुलाई से लग रहे हैं लेकिन मांगलिक कार्य 12 जुलाई के बाद बंद हो जाएंगे, इसके पीछे गुरु वार्धक्य और गुरु अस्त बड़ी वजह मानी जा रही है. Read More