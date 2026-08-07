एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

अब बचे सिर्फ 8 दिन, जल्दी निपटा लें LPG सिलेंडर का ये जरूरी काम, वरना कटेगा कनेक्शन LPG E KYC: 15 अगस्त 2026 तक एलपीजी की ई केवाईसी कराना जरूरी है. आधार वेरिफिकेशन नहीं होने पर घरेलू रेट पर गैस सिलेंडर बुकिंग और LPG सब्सिडी में परेशानी आ सकती है. समय रहते e-KYC जरूर पूरा करें. Read More

दिल्ली-उत्तराखंड का सफर होगा सुपरफास्ट, नमो भारत पर सर्वे शुरू, किन 9 शहरों से गुजरेगी ट्रेन? Namo Bharat Rail: मेरठ-उत्तराखंड नमो भारत रेल परियोजना के लिए रूट सर्वे शुरू हो गया है. आइए जानते हैं यह परियोजना दिल्ली-एनसीआर और उत्तराखंड के बीच तेज व आधुनिक रेल संपर्क को कैसे मजबूत करेगी. Read More

तृषा पर CM विजय ने उदयनिधि स्टालिन को दे दिया जवाब, 'मैं ओछी...' डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने पिछले दिनों सीएम विजय की करीबी मित्र तृषा पर विवादित बयान दिया था. इसको लेकर आज सीएम ने इशारों में कहा कि मैं ओछी राजनीति में नहीं पड़ता. Read More

मत देखिए US का सपना! ट्रंप ने तोड़ा भारतीयों का दिल! 62 फीसदी गिरावट कम Visa दिए अमेरिका में पढ़ाई की उम्मीद कर रहे भारतीय छात्रों को बड़ा झटका लगा है. अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों ने मई-अगस्त 2025 के बीच भारतीय नागरिकों को सिर्फ 22,149 F-1 स्टूडेंट वीजा जारी किए. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

खलिन जोशी ने J&K Open 2026 में छह शॉट की बढ़त बरकरार रखी Professional Golf Tour of India: श्रीनगर में खेले जा रहे एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वाले जेएंडके ओपन 2026 के तीसरे दिन खलिन जोशी ने छह-अंडर 65 का स्कोर बनाकर छह शॉट की बढ़त बरकरार रखी. Read More

टी20 में 500 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय टी20 क्रिकेट में कई विदेशी गेंदबाज 500 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं. वहीं भारत का कोई गेंदबाज 400 विकेट तक भी नहीं पहुंचा. युजवेंद्र चहल 396 विकेट के साथ सबसे आगे हैं. Read More

Aaj Ka Panchang 7 August 2026: आज शुक्रवार मां लक्ष्मी की पूजा का मुहूर्त, शुभ योग और पूरा पंचांग देखें Aaj Ka Panchang 7 August 2026: आज सावन कृष्ण नवमी तिथि और शुक्रवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More