एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

कन्फर्म टिकट के बाद भी रेलवे वसूलेगा पेनल्टी! जानें रेलवे का नया लगेज नियम कन्फर्म टिकट होने के बावजूद लिमिट से ज्यादा सामान लेकर ट्रेन में सफर करने पर यात्रियों से एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा सकता है. अलग अलग क्लास के लिए लगेज की लिमिट फिक्स की गई है. Read More

सोना खरीदने से पहले यह ऐप करें डाउनलोन, मिनटों में जांच लेंगे शुद्धता सोने या चांदी की शुद्धता जांचने के लिए गहने पर दिए गए HUID नंबर को BIS केयर ऐप में वेरिफाई HUID ऑप्शन के जरिए चेक किया जा सकता है. इससे ज्वेलर, हॉलमार्किंग सेंटर और गहने की हॉलमार्किंग से जुड़ी जानकारी मिलती Read More

होर्मुज में घुसपैठ कर रहे अमेरिकी ड्रोन बोट पर हमला, IRGC ने क्या बताया अमेरिका ईरान जंग 6 माह बीत जाने के बाद भी जारी है. इसी बीच होर्मुज में घुसने की कोशिश कर रही अमेरिकी ड्रोन बोट को आईआरजीसी की नेवी ने मार गिराया है. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

'यौन उत्पीड़न, फेक तस्वीरें और...', सिल्वर मेडल विजेता केया बनर्जी ने सुनाई आपबीती आइपीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में डेडलिफ्ट में रजत पदक जीतने वाली केया बनर्जी को ऑनलाइन यौन उत्पीड़न और एआई डीपफेक तस्वीरों से निशाना बनाया गया. उन्होंने इसके बारे में बताया. Read More

2026 एशियन गेम्स: नीरज चोपड़ा के रिप्लेसमेंट का एलान, इस स्टार को मिली जगह Asian Games 2026: नीरज चोपड़ा इंजरी के चलते सीजन के बाकी हिस्से से बाहर हो गए. वह एशियन गेम्स में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे. नीजर को कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज जीतने वाले यशवीर सिंह ने रिप्लेस किया. Read More

हरतालिका तीज पर फुलेरा दान करने से क्या होता है, स्त्रियां जान लें रहस्य Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज 14 सितंबर 2026 को है. इस दिन शिव पार्वती की पूजा के अलावा फुलेरा के दर्शन, दान करने से क्या फल मिलता है जान लें, कई स्त्रियां हैं इससे अनजान. Read More