एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 6 मई 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
IndiGo में पावर बैंक ब्लास्ट, आप न करें ये गलती वरना होगा नुकसान, पहले पढ़ लें फ्लाइट के नियम
Indigo Power Bank Blast: चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट में एक यात्री के पावर बैंक में आग लगने से केबिन में धुआं भर गया, जिसके बाद इमरजेंसी इवैक्युएशन कर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. Read More
दिल्ली में लगेगी लोक अदालत, पेंडिंग ट्रैफिक चालानों पर मिलेगी राहत, जानिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन
Delhi Lok Adalat: दिल्ली में 9 मई 2026 को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन चालकों को पेंडिंग ट्रैफिक चालान आसानी से निपटाने का मौका मिलेगा, जहां कई मामलों में जुर्माना कम या माफ भी हो सकता है. Read More
ऑपरेशन सिंदूर की मार भूल गया पाकिस्तान, इशाक डार देने लगे भारत को धमकी, बोले- 'कोई भी कोशिश युद्ध'
सिंधु नदी को लेकर पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत को गीदड़भभकी दी है. ऑपरेशन सिंदूर के एक साल की बरसी पर कई पाकिस्तान नेताओं ने कार्यक्रम कर अपनी जीत का दावा किया. Read More
US-Iran War: जमीन निगल गई या आसमान... होर्मुज से गुजरते ही इमरजेंसी सिग्नल भेजकर कहां गायब हुआ अमेरिका का फ्यूल विमान
US-Iran War: ईरान-अमेरिका के बीच जारी जंग के बीच US KC-135 टैंकर ने 7700 इमरजेंसी कोड भेजा और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास गायब हो गया. इस घटना की वजह से हलचल मच गई. Read More
ममता बनर्जी की हार से खुश हुए विवेक अग्निहोत्री, बंगालियों से कहा- आप बिना डरे चल सकते हैं
विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार पर उनकी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को रोकने और दबाव डालने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए है. Read More
रिजेक्शन की वजह से खुली अनुष्का शर्मा की किस्मत, ऐसे मिला 'रब ने बना दी जोड़ी' में तानी का किरदार
अनुष्का शर्मा को लगातार रिजेक्शन मिले, लेकिन ‘रब ने बना दी जोड़ी’ के स्क्रीन टेस्ट से उनकी किस्मत बदल गई. उन्हें इस मौके की उम्मीद भी नहीं थी. Read More
IPL 2026: 6 छक्के, 7 चौके...52 गेंदों में 87 रन, संजू सैमसन का बल्ले से तूफान
IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 48वां मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जिसे जीतकर सीएसके ने प्लेऑफ की उम्मीदों को कायम रखा है. Read More
DC vs CSK: नीतीश राणा के विकेट पर क्यों मचा है बवाल? जानें क्या कहता है क्रिकेट का नियम
IPL 2026: . नूर अहमद की गेंद पर नीतीश राणा ने एक शॉट खेला, जिसे कार्तिक शर्मा ने आसानी से लपक लिया. इस विकेट का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ. अब कहा जा रहा है कि यह नॉट होना चाहिए था. Read More
Aaj Ka Panchang 6 May 2026: आज बुधवार को सिद्ध योग, ये कार्य करना शुभ होगा, जानें मुहूर्त, राशिफल और पंचांग
Aaj Ka Panchang 6 May 2026: ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और बुधवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More
क्या महंगी होने वाली है आपकी बिजली? पेनल्टी के बने नए नियम, देना होगा भारी जुर्माना!
New grid penalty rules: सरकार चाहती है कि कंपनियां एकदम सही बिजली सप्लाई करें ताकि ग्रिड फेल होने का खतरा न रहे इसलिए ग्रिड अनुशासन पर नियम कड़े बनाए गए हैं. Read More
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