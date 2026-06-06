एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

PM Awas Yojana: किराए की टेंशन खत्म! PM आवास योजना से पाएं अपना घर, ऐसे करें आवेदन PM Awas Yojana 2.0: अगर आपका अभी तक अपना पक्का घर नहीं है, तो यह खबर आपके काम की है. केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत 1 करोड़ शहरी परिवारों को घर उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है. Read More

Homemaker Saving Tips: घर की महिलाएं अपनाएं ये तरीके, सालभर में बच सकते हैं हजारों रुपये Homemaker Saving Tips: घर का बजट संभालने में महिलाओं की अहम भूमिका होती है. अगर हाउसवाइफ रोजमर्रा के खर्चों में कुछ समझदारी भरी आदतें अपना लें, तो हर महीने अच्छी बचत कर सकती हैं. जानिए जरूरी टिप्स, Read More

झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, किन नेताओं को सौंपी सीट जिताने की जिम्मेदारी? झारखंड में कांग्रेस, जेएमएम के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है. 81 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 16 विधायक हैं. कांग्रेस ने यहां प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया है. Read More

भारत को धमकी देने वाले अमेरिका-यूरोप को पुतिन की दो टूक, कहा- 'PM मोदी के राज में प्रतिबंधों...' India Russia Relations: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में भारत की आर्थिक स्वतंत्रता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

डब्ल्यूटीसी मैचों से पहले अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्यों टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण, जानिए भारत घरेलू टेस्ट में हालिया निराशा के बावजूद मजबूत टीम है. अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में वह WTC से पहले सही संयोजन तलाशेगा. Read More

2027 का विश्वकप खेलेंगे विराट कोहली, रोहित को करना होगा खुद को साबित, पूर्व क्रिकेटर ने क्या कुछ कहा जानिए IND VS AFG ODI 2026: भारत के पूर्व क्रिकेटर और चयनकर्ता सबा करीम का कहना है कि रोहित शर्मा को आईसीसी के भारत बनाम अफगानिस्तान टूर्नामेंट से पहले अपनी फिटनेस और फॉर्म को साबित करना होगा. Read More

Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि कब ? जलाभिषेक का सबसे खास दिन, नोट करें डेट,मुहूर्त Sawan Shivratri 2026: सावन का सबसे खास दिन होता है श्रावण शिवरात्रि जो 11 अगस्त 2026 को है. इस दिन कांवड़िए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं. चार प्रहर में पूजा होती है. Read More